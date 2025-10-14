https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/zabita-memurunu-darp-ettigi-iddia-edilmisti-kale-belediye-baskani-icin-hapis-cezasi-istendi-1100180360.html

Zabıta memurunu darp ettiği iddia edilmişti: Kale Belediye Başkanı için hapis cezası istendi

Zabıta memurunu darp ettiği iddia edilmişti: Kale Belediye Başkanı için hapis cezası istendi

Denizli Kale ilçesinde zabıta memurunu sopayla darp ettiği iddia edilen belediye başkanı Erkan Hayla hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098926329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76768e05e43a00cea45239aff2e1acaa.png

Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında zabıta memurunu sopayla darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Başkan Hayla için 'Silahla kasten basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kale Cumhuriyet Başsavcılığı, Kale Ortaokulu bahçesinde 28 Ağustos'ta ilçe belediyesinde görevli zabıta memuru C.Ç'nin darp edilmesiyle ilgili iddianame hazırlandı.Taş döşemeyi kabul etmeyince sopayla vurduKale Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Hayla hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede olayın oluş şekline ilişkin bilgi verildi. Olay günü okul bahçesine gelen Hayla'nın, görevi olmamasına rağmen C.Ç'nin kilit parke taşı döşemesini istediği, C.Ç'nin taş döşemeyi kabul etmemesi üzerine Hayla'nın C.Ç'ye sopayla vurarak yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.Olay sırasında C.Ç'nin yanındaki diğer zabıta memurunun tanık olarak dinleneceği kaydedildi.Kale ilçesinde iki zabıta memuru, 28 Ağustos'ta Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.

