Denizli'de belediye başkanının iki zabıta memurunu dövdüğü iddia edildi
Denizli'de belediye başkanının iki zabıta memurunu dövdüğü iddia edildi
Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. 29.08.2025
Denizli'de meydana gelen olayda, Kale ilçesindeki iki zabıta memuru, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darp ettiği iddiasıyla polise başvurdu. Olay anı kameraya yansıdıZabıta memurları C.Ç ve H.S.K, darp edildikleri iddiasıyla önce sağlık raporu aldı sonra da polise başvurdu. İki memur Kale Ortaokulu'nun bahçesinde Başkan Hayla'nın yanlarına gelerek elindeki sopayla kendilerini vurduğunu söyledi. Olay okul bahçesinde güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Denizli'de meydana gelen olayda, Kale ilçesindeki iki zabıta memuru, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darp ettiği iddiasıyla polise başvurdu.
Olay anı kameraya yansıdı
Zabıta memurları C.Ç ve H.S.K, darp edildikleri iddiasıyla önce sağlık raporu aldı sonra da polise başvurdu. İki memur Kale Ortaokulu'nun bahçesinde Başkan Hayla'nın yanlarına gelerek elindeki sopayla kendilerini vurduğunu söyledi. Olay okul bahçesinde güvenlik kamerasınca da kaydedildi.