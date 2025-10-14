https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/yardim-plani-uygulamada-bmden-aciklama-gazzeye-gida-su-ve-barinma-saglamak-icin-20-milyon-dolar-1100163288.html

Yardım planı uygulamada, BM'den açıklama: 'Gazze'ye gıda, su ve barınma sağlamak için 20 milyon dolar ayırdık'

Yardım planı uygulamada, BM'den açıklama: 'Gazze'ye gıda, su ve barınma sağlamak için 20 milyon dolar ayırdık'

Birleşmiş Milletler, 60 günlük yardım planını uygulamaya koydu. Gazze için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan sağlanan toplam yardım 20 milyon dolara ulaştı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, bugün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in kış gelmeden önce Gazze’deki insani yardım operasyonlarının derhal genişletilmesini desteklemek amacıyla Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan (CERF) 11 milyon dolar daha tahsis ettiğini duyurdu.BM’nin internet sitesine göre, bu yardım geçen hafta sağlanan 9 milyon dolarlık yakıt desteğinin ardından geldi. Böylece, Gazze için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan sağlanan toplam yardım 20 milyon dolara ulaştı.Fletcher, bu yeni finansmanın, insani müdahalede kritik boşlukların kapatılmasına yardımcı olacağını belirtti ancak yeni katkılar olmadan temel yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu.Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek zirve öncesi konuşan Fletcher, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli mahkumların naklinin, barış anlaşmasının uygulanmasında önemli bir adım olduğunu söyledi."Bu, birçok İsrailli ve Filistinli için hassas bir umut anı" diyen Fletcher, BM ve ortaklarının Gazze’de insani yardımları genişletme planlarının hızla sürdüğünü vurguladı.60 günlük insani yardım planı uygulanıyorBM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ateşkesin ilk 60 gününü kapsayan insani yardım planı çerçevesinde, Gazze’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, su, sağlık hizmetleri, barınma malzemeleri, hijyen kitleri ve koruma desteği sağlayacağını bildirdi.BM’nin 2720 sayılı yardım mekanizması, İsrail’den daha fazla yardımın girişine onay alındığını ve yetkilendirilmiş yardım kapasitesinin 190 bin metrik tona ulaştığını açıkladı.Gazze’ye ilk kez tüp gaz girişi yapıldıOCHA’nın aktardığına göre, Mart ayından bu yana ilk kez tüp gaz dün Gazze’ye ulaştı. Aynı gün içerisinde çadırlardan dondurulmuş et ve taze meyveye, undan ilaçlara kadar çeşitli insani yardımlar da bölgeye gönderildi.Gazze içinde, insani yardım çalışanlarının birçok bölgede artık daha rahat hareket edebildiği, uzun süredir izole kalmış bölgelere erişimin sağlandığı bildirildi.Gazze’nin kuzeyinde topluluk mutfaklarında yemek üretimi artırılıyor. Binlerce kişi bölgeye geri dönerken, günde yüz binlerce kişiye sıcak yemek ve ekmek paketleri sunuyor, içme suyunu ise tankerlerle ulaştırıyor.310 binden fazla kişi güneyden kuzeye geri döndüBM’ye göre, cuma gününden bu yana Güney Gazze’den Kuzey’e yaklaşık 310 bin kişi geri döndü. Bunun yanında 23 bin kişi de başka yönlere göç etti.

