Ürdün Kralı: Şeytan ayrıntıda gizlidir

14.10.2025
Ürdün haber ajansı Petra'nın aktardığına göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, BBC'ye verdiği röportajda, Ortadoğu'nun geçmişte birçok başarısız barış girişimine sahne olduğunu vurguladı. Barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirten Kral, bu formül uygulanmazsa bölgenin istikrarsızlığa mahkum olacağını ifade etti.'Şeytan ayrıntıda gizlidir'"Şeytan ayrıntıda gizlidir" diyen Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:Kral Abdullah, İsrail'in bu çözüme daha önce birçok kez karşı çıktığını ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz ay BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamanın da bunu açıkça gösterdiğini dile getirdi.Son iki yılda bölgede tırmanan şiddete, İsrail'in İran ile olası bir savaşa yaklaşmasına ve Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırılara dikkat çeken Abdullah, "Tüm dünyayı içine çekebilecek bir bölgesel çatışmaya ne kadar yaklaştık?" sorusunu yöneltti.Filistin devletinin kurulup kurulmayacağına dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı:
Ürdün haber ajansı Petra’nın aktardığına göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, BBC’ye verdiği röportajda, Ortadoğu’nun geçmişte birçok başarısız barış girişimine sahne olduğunu vurguladı. Barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirten Kral, bu formül uygulanmazsa bölgenin istikrarsızlığa mahkum olacağını ifade etti.
'Şeytan ayrıntıda gizlidir'
“Şeytan ayrıntıda gizlidir” diyen Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İki devletli çözüm uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur. Bu soruna bir çözüm bulamazsak, İsrailliler ve Filistinliler için bir gelecek de kalmaz. Arap ve İslam dünyası ile İsrail arasında ilişki kurmak imkânsız hale gelir. Bu sorunu çözemediğimiz sürece aynı kısır döngüye geri döneriz.”
Kral Abdullah, İsrail'in bu çözüme daha önce birçok kez karşı çıktığını ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz ay BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamanın da bunu açıkça gösterdiğini dile getirdi.
Son iki yılda bölgede tırmanan şiddete, İsrail’in İran ile olası bir savaşa yaklaşmasına ve Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırılara dikkat çeken Abdullah, “Tüm dünyayı içine çekebilecek bir bölgesel çatışmaya ne kadar yaklaştık?” sorusunu yöneltti.
Filistin devletinin kurulup kurulmayacağına dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı:
“Bu gerçekleşmeli. Çünkü aksi halde bu, muhtemelen bölgenin sonu anlamına gelir. Beni ve bölgedeki pek çok kişiyi barışın tek seçenek olduğuna inandıran şey de bu gerçek.”