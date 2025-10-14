Uzmanından altın için yıl sonu ve 2026 tahmini geldi
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturaltın
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Gram altın 13 Ekim haftasına da rekorlar başladı. Gram altın 5 bin 465 liradan işlem görürken ons fiyatı 4 bin 64 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altının 2025 sonu ve 2026 tahminlerini paylaştı.
Gram altın 5500 TL, ons altın ise 4100 dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, gram altının yıl sonuna kadar 6000 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, 2026 için 8000 TL projeksiyonunu paylaştı.
Atalay, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Altın geçtiğimiz hafta 4000 dolar seviyesi altına geriledikten sonra yeniden sıçrama göstererek 4070 dolar üzeri olan rekor seviyelerde işlem görüyor. Altın son sekiz haftadır ardışık kazanımlar gösteriyor. Gümüş varlığı da benzer bir şekilde sekiz haftadır kazanımlarını sürdürüyor. Nominal gümüş fiyatları 2011 yılında görülen seviyeyi aşarak yeni bir rekor zirve oluşturdu.”
Jeopolitik gelişmelerin değerli madenler üzerindeki etkisine de dikkat çeken Atalay, Hürriyet gazetesine şunları söyledi:
“Ortadoğu’da jeopolitik gerilimler gevşerken, bunun altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı kuramadığını gözlemliyoruz. Yatırımcılar bu yükselişi kaçırmaktan korktukları için aşırı satın alım gerçekleşmiş olmasına karşın altın ve gümüş alımlarına devam ediyor. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta.”
Uzman, altının önümüzdeki dönemde de değer koruma özelliğini sürdüreceğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu yıl sonu için 6000 TL seviyesi ulaşılabilir bir hedef olarak karşımızda dururken 2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi diyebilirim. Altın bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da enflasyona karşı değer koruma kalkanı görevini başarıyla yerine getirecektir.”