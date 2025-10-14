https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/uzmanindan-altin-icin-yil-sonu-ve-2026-tahmini-geldi-1100163750.html

Uzmanından altın için yıl sonu ve 2026 tahmini geldi

Sputnik Türkiye

Gram altın 13 Ekim haftasına da rekorlar başladı. Gram altın 5 bin 465 liradan işlem görürken ons fiyatı 4 bin 64 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Gram altın 5500 TL, ons altın ise 4100 dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, gram altının yıl sonuna kadar 6000 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, 2026 için 8000 TL projeksiyonunu paylaştı.Atalay, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Jeopolitik gelişmelerin değerli madenler üzerindeki etkisine de dikkat çeken Atalay, Hürriyet gazetesine şunları söyledi:Uzman, altının önümüzdeki dönemde de değer koruma özelliğini sürdüreceğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

