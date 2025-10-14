https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/turkiye---gurcistan-maci-ne-zaman-hangi-kanalda-1100164220.html

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Türkiye – Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç saati, kanal bilgisi ve E Grubu puan durumu.

2025-10-14T07:38+0300

2025-10-14T07:38+0300

2025-10-14T07:38+0300

spor

bulgaristan

türkiye

dünya kupası

kocaeli

gürcistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099125318_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e9ad1ba7c4bff29ed77e5f882bc0f6a4.jpg

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alacak.E Grubu’nda puan durumu E Grubu’nda İspanya 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Türkiye 6 puanla ikinci sırada, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.Türkiye, ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta Konya’da İspanya’ya 6-0 kaybetmiş, üçüncü maçta ise Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1 yenmişti.Gürcistan, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederken, İspanya karşısında 2-0’lık yenilgi aldı.Grubun diğer maçında ise İspanya, aynı saatte Bulgaristan’ı konuk edecek.Grup lideri direkt Dünya Kupası'na gidecekABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan 16 takım katılacak.Gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Dünya Kupası bileti alacak.Kalan 4 takım ise, grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekibin katılımıyla düzenlenecek play-off maçları sonucunda belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/suudi-arabistan-ekibi-galatasarayin-yildizini-radarina-aldi-20-milyon-euro-konulusuyor-1100163985.html

bulgaristan

kocaeli

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye gürcistan maçı, türkiye gürcistan maçı ne zaman, türkiye gürcistan hangi kanalda, a milli takım, 2026 dünya kupası elemeleri, tv8 canlı yayın, kocaeli stadyumu, e grubu puan durumu, milli maç saati