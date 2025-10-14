Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/suudi-arabistan-ekibi-galatasarayin-yildizini-radarina-aldi-20-milyon-euro-konulusuyor-1100163985.html
Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın yıldızını radarına aldı: 20 milyon euro konuluşuyor
Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın yıldızını radarına aldı: 20 milyon euro konuluşuyor
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan ekibi NEOM, geçtiğimiz yaz Barış Alper Yılmaz için yaptığı girişimlerin ardından bu kez Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’yi... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T07:21+0300
2025-10-14T07:21+0300
spor
mauro icardi
suudi arabistan
galatasaray
barış alper yılmaz
neom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099733782_0:281:2047:1432_1920x0_80_0_0_f0dc27541101881b1039c2f777acee0f.jpg
Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre, Suudi ekibi NEOM, Arjantinli yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. Körfez temsilcisinin ocak ayında Galatasaray’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Haberde, NEOM’un 32 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.NEOM, daha önce de yaz transfer döneminde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dunya-kupasi-tarihinde-bir-ilk-ada-ulkesi-turnuvaya-katilma-hakki-kazandi-1100162077.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099733782_0:89:2047:1624_1920x0_80_0_0_73a9867cd70a5c62a0dfa0d0c152fb0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, suudi arabistan, galatasaray, barış alper yılmaz, neom
mauro icardi, suudi arabistan, galatasaray, barış alper yılmaz, neom

Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın yıldızını radarına aldı: 20 milyon euro konuluşuyor

07:21 14.10.2025
© AA / Fatih HepokurIcardi, Galatasaray tarihindeki rekoru kırmaya çok yaklaştı
Icardi, Galatasaray tarihindeki rekoru kırmaya çok yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA / Fatih Hepokur
Abone ol
Suudi Arabistan ekibi NEOM, geçtiğimiz yaz Barış Alper Yılmaz için yaptığı girişimlerin ardından bu kez Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınının iddiasına göre Icardi için 20 milyon euro konuluşuyor.
Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre, Suudi ekibi NEOM, Arjantinli yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. Körfez temsilcisinin ocak ayında Galatasaray’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Haberde, NEOM’un 32 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
NEOM, daha önce de yaz transfer döneminde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti.
Yeşil Burun Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
SPOR
Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Ada ülkesi turnuvaya katılma hakkı kazandı
00:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала