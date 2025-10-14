https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/suudi-arabistan-ekibi-galatasarayin-yildizini-radarina-aldi-20-milyon-euro-konulusuyor-1100163985.html

Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın yıldızını radarına aldı: 20 milyon euro konuluşuyor

Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın yıldızını radarına aldı: 20 milyon euro konuluşuyor

Suudi Arabistan ekibi NEOM, geçtiğimiz yaz Barış Alper Yılmaz için yaptığı girişimlerin ardından bu kez Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi...

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre, Suudi ekibi NEOM, Arjantinli yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. Körfez temsilcisinin ocak ayında Galatasaray’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Haberde, NEOM’un 32 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.NEOM, daha önce de yaz transfer döneminde Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak istemiş, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti.

