Trump'tan Time'ın kapak fotoğrafına sitem: Saçımı 'yok etmişler'
Trump'tan Time'ın kapak fotoğrafına sitem: Saçımı 'yok etmişler'
ABD merkezli Time dergisi kapak fotoğraflarıyla dönem dönem gündemde olan bir medya kuruluşu. Mısır'daki Gazze Zirvesi sonrası Trump'ı kapağına taşıyan Time dergisi, Trump'ın eleştirilerinden payını aldı. Trump kendi sosyal medya Truth Social'dan bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
10:04 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ettiklerini" vurgulayarak sitem etti. Trump "Saçımı 'yok etmişler' ve sonra kafamın üstüne, havada süzülüyormuş gibi görünen ama son derece küçük bir taç yerleştirmişler" dedi.
ABD merkezli Time dergisi kapak fotoğraflarıyla dönem dönem gündemde olan bir medya kuruluşu. Mısır'daki Gazze Zirvesi sonrası Trump'ı kapağına taşıyan Time dergisi, Trump'ın eleştirilerinden payını aldı.
Trump kendi sosyal medya Truth Social'dan bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Time Dergisi hakkımda nispeten iyi bir haber yazmış, ama fotoğrafım Tüm Zamanların En Kötüsü olabilir. Saçımı 'yok etmişler' ve sonra kafamın üstüne, havada süzülüyormuş gibi görünen ama son derece küçük bir taç yerleştirmişler. Gerçekten tuhaf!

Alt açılardan fotoğraf çekmeyi hiç sevmezdim ama bu süper kötü bir fotoğraf ve eleştirilmeyi hak ediyor. Ne yapıyorlar ve neden?

