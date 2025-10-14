Trump'tan Time'ın kapak fotoğrafına sitem: Saçımı 'yok etmişler'

Time Dergisi hakkımda nispeten iyi bir haber yazmış, ama fotoğrafım Tüm Zamanların En Kötüsü olabilir. Saçımı ‘yok etmişler’ ve sonra kafamın üstüne, havada süzülüyormuş gibi görünen ama son derece küçük bir taç yerleştirmişler. Gerçekten tuhaf!

Alt açılardan fotoğraf çekmeyi hiç sevmezdim ama bu süper kötü bir fotoğraf ve eleştirilmeyi hak ediyor. Ne yapıyorlar ve neden?