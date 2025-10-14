Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lukaşenko: Tomahawk'lar Ukrayna'daki durumu değiştirmez
Lukaşenko: Tomahawk’lar Ukrayna’daki durumu değiştirmez
Tomahawk füzelerinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmayacağını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'da barışı tesis etmeye odaklandığını kaydetti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk seyir füzesi sevkiyatının sadece mevcut durumu nükleer savaşa kadar tırmandıracağını savundu.Küresel uluslararası durum ve Belarus-ABD ilişkilerinin gelişimi konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hiçbir Tomahawk sorunu çözüme kavuşturmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Lukaşenko, Rusların ve Rusya yönetiminin Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığına dikkat çekti.
Lukaşenko: Tomahawk’lar Ukrayna’daki durumu değiştirmez

Tomahawk füzelerinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmayacağını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığını kaydetti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk seyir füzesi sevkiyatının sadece mevcut durumu nükleer savaşa kadar tırmandıracağını savundu.
Küresel uluslararası durum ve Belarus-ABD ilişkilerinin gelişimi konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hiçbir Tomahawk sorunu çözüme kavuşturmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Aksine, durumu nükleer savaşa kadar tırmandırır. Muhtemelen bunu en iyi anlayan kişi, Zelenskiy’in umduğunun aksine bu ölümcül silahı vermekte acele etmeyen ve Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılara izin vermeyen (ABD Başkanı) Donald Trump.
Lukaşenko, Rusların ve Rusya yönetiminin Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığına dikkat çekti.
