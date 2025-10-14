https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/lukasenko-tomahawklar-ukraynadaki-durumu-degistirmez-1100171874.html
Lukaşenko: Tomahawk'lar Ukrayna'daki durumu değiştirmez
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk seyir füzesi sevkiyatının sadece mevcut durumu nükleer savaşa kadar tırmandıracağını savundu.Küresel uluslararası durum ve Belarus-ABD ilişkilerinin gelişimi konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hiçbir Tomahawk sorunu çözüme kavuşturmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Lukaşenko, Rusların ve Rusya yönetiminin Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığına dikkat çekti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk seyir füzesi sevkiyatının sadece mevcut durumu nükleer savaşa kadar tırmandıracağını savundu.
Küresel uluslararası durum ve Belarus-ABD ilişkilerinin gelişimi konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hiçbir Tomahawk sorunu çözüme kavuşturmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Aksine, durumu nükleer savaşa kadar tırmandırır. Muhtemelen bunu en iyi anlayan kişi, Zelenskiy’in umduğunun aksine bu ölümcül silahı vermekte acele etmeyen ve Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılara izin vermeyen (ABD Başkanı) Donald Trump.
Lukaşenko, Rusların ve Rusya yönetiminin Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığına dikkat çekti.