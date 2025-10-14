https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/lukasenko-tomahawklar-ukraynadaki-durumu-degistirmez-1100171874.html

Lukaşenko: Tomahawk’lar Ukrayna’daki durumu değiştirmez

Tomahawk füzelerinin Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmayacağını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığını... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD’nin Ukrayna’ya olası Tomahawk seyir füzesi sevkiyatının sadece mevcut durumu nükleer savaşa kadar tırmandıracağını savundu.Küresel uluslararası durum ve Belarus-ABD ilişkilerinin gelişimi konulu toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hiçbir Tomahawk sorunu çözüme kavuşturmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Lukaşenko, Rusların ve Rusya yönetiminin Ukrayna’da barışı tesis etmeye odaklandığına dikkat çekti.

