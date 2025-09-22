https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/charlie-kirk-anmasinda-one-cikanlar-trump-muhaliflerimden-nefret-ediyorum-1099567686.html

Charlie Kirk anmasında öne çıkanlar: Trump ‘Muhaliflerimden nefret ediyorum’

ABD başkanı ‘hem ağıt hem de seçim konuşması karışımı bir konuşma yaparken’, JD Vance’in konuşmasının ‘Amerikan siyaseti için büyük sonuçlar doğuracağı’ düşünülüyor,

ABD Başkanı Donald Trump, onu destekleyen gençlik örgütleyicisi Charlie Kirk’ü onurlandırmak için düzenlenen halka açık anma töreninde binlerce kişiye hitap etti. Trump, ‘muhaliflerinden nefret ettiğini' söyledi.Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk ile sahneye çıktıktan sonra konuşan Trump, “O kendisine muhalif olanlardan nefret etmiyordu, onlar için en iyisini istiyordu” dedi ve hazırladığı konuşmanın dışına çıkarak şunları söyledi:Pazar günü Arizona’da düzenlenen etkinliğe on binlerce kişi katıldı.JD Vance Kirk’ü ‘şehit’ olarak tanımladıBaşkan Yardımcısı JD Vance ise Kirk’ü açıkça dini terimlerle anarak onu “Hristiyan inancı için bir şehit” olarak nitelendirdi. Vance, “Arkadaşım Charlie Kirk’ü susturmaya çalıştılar ama bugün Charlie ile ve Charlie için her zamankinden daha yüksek sesle konuşuyoruz” dedi.Vance ayrıca Kirk’ün, öğrencilerle diyalog kurmasıyla bilindiğini, bunun da Sokrates geleneği ile Hristiyanlığı birleştirdiğini söyledi: “O, Atina ve Kudüs’tü. Bir kişide hem akıl şehri hem de Tanrı’nın şehriydi.”‘Amerikan siyasetinin geleceğinde büyük sonuçlar olacak’Vance, konuşmasının sonunda “İyi bir mücadele verdin dostum. Seni seviyorum. Buradan sonrasını biz devraldık” dedi.Bu sözlerin doğru olup olmadığı, Atlanta merkezli CNN’in analizine göre ‘Amerikan siyasetinin geleceğinde büyük sonuçlar doğuracak.’ Kirk’ün Trump’ın 2024 seçim zaferi için ne kadar önemli olduğunu defalarca vurgulandı.Amerikan basını ‘Kirk gerçekten söylendiği kadar etkili idiyse ve seçim sonrası veriler Trump’a kritik seçmenler kazandırdığını gösteriyorsa, onun yerini kim dolduracak?’ yorumu yaptı. Bu, özellikle 2026 ara seçimlerinde genç seçmenlerin başkanlık yarışına kıyasla daha az katılım göstermesi beklendiğinde ‘Cumhuriyetçiler için acil bir mesele olarak’ görülüyor.

