‘ABD, Çin'e yazılım ihracatında zorunlu lisans uygulamasını değerlendiriyor’

ABD’nin Çin'e yazılım ihraç eden şirketler için zorunlu lisans uygulamasını değerlendirdiği öne sürüldü. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Financial Times, ABD makamlarının Çin'e yazılım ihraç eden şirketlere zorunlu lisans uygulaması getireceğini öne sürdü.Gazete, bunun Pekin ve Washington'un ticaret anlaşmasına varamaması halinde alınabilecek misilleme önlemlerinden biri olacağını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini 1 Kasım’dan itibaren yüzde 100’e çıkaracağını belirtmişti. Daha sonra ABD Maliye Bakanlığı, liderlere tüm konuları ele alma fırsatı verilmesi için yeni gümrük vergilerinin bekletilebileceğini açıklamıştı.Öte yandan, Çin'in 8 Kasım'dan itibaren nadir toprak metalleri de dahil olmak üzere bir dizi mala ihracat kontrolü getirmesi bekleniyor.

