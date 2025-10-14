Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-ikinci-asama-su-anda-basliyor-1100185385.html
Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor
Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, Gazze Zirvesi’nin ertesi günü yaptığı açıklamada “İkinci aşama şu anda başlıyor” dedi. Trump, ayrıca, “Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T20:09+0300
2025-10-14T20:14+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
donald trump
gazze
haberler
abd
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184034_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_56fd6f2ba9e50188c9fd85e38542d4a8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Tüm yirmi rehine geri döndü ve olabileceği kadar iyi hissediyor” derken ekledi:Hamas: Bu gece teslim edilecekÖte yandan Arap basınının aktardığına göre Hamas, ateşkes arabulucularına bu gece 4 ölü İsrailli rehinenin cenazelerini İsrail’e teslim etmeye başlayacağını bildirdi.Kaynaklara göre rehine cenazelerinin teslimi saat 22.00’de gerçekleşmeye başlayacak.İsrail’den ihlal suçlamasıİsrail, ölü İsrailli rehinelerin cenazelerinin serbest bırakılmaması nedeniyle Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak, Çarşamba gününden itibaren Gazze Şeridi’ne günde yalnızca 300 yardım tırının, yani anlaşılan miktarın yarısının girişine izin verileceğini açıklamıştı.BM, İsrail’in günde sadece 300 yardım tırına izin verdiğini doğruladıGazze’deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, BM’nin, Gazze’ye yardımların akışını denetleyen İsrail ordusuna bağlı COGAT’tan bu notu aldığını doğruladı.COGAT, Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes sürecinde günde yaklaşık 600 yardım tırının Gazze’ye girmesinin beklendiğini belirtmişti.COGAT’tan gönderilen notta, “Hamas’ın, rehinelerin naaşlarının teslimine ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle” bu kısıtlamaların getirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/zirvede-imzalanan-baris-anlasmasini-uzmani-degerlendirdi-amac-filistini-sadece-gazze-ile-1100171438.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184034_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_ab65b45405163124b8278871739ae223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, gazze, açiklama, son daki̇ka, haberler
trump, gazze, açiklama, son daki̇ka, haberler

Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor

20:09 14.10.2025 (güncellendi: 20:14 14.10.2025)
© Yoan ValatTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© Yoan Valat
Abone ol
ABD Başkanı, Gazze Zirvesi’nin ertesi günü yaptığı açıklamada “İkinci aşama şu anda başlıyor” dedi. Trump, ayrıca, “Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi, ölenler geri getirilmedi” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Tüm yirmi rehine geri döndü ve olabileceği kadar iyi hissediyor” derken ekledi:

Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölen rehineler söz verildiği halde geri getirilmedi. İkinci aşama şu anda başlıyor.

Hamas: Bu gece teslim edilecek

Öte yandan Arap basınının aktardığına göre Hamas, ateşkes arabulucularına bu gece 4 ölü İsrailli rehinenin cenazelerini İsrail’e teslim etmeye başlayacağını bildirdi.
Kaynaklara göre rehine cenazelerinin teslimi saat 22.00’de gerçekleşmeye başlayacak.

İsrail’den ihlal suçlaması

İsrail, ölü İsrailli rehinelerin cenazelerinin serbest bırakılmaması nedeniyle Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak, Çarşamba gününden itibaren Gazze Şeridi’ne günde yalnızca 300 yardım tırının, yani anlaşılan miktarın yarısının girişine izin verileceğini açıklamıştı.

BM, İsrail’in günde sadece 300 yardım tırına izin verdiğini doğruladı

Gazze’deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, BM’nin, Gazze’ye yardımların akışını denetleyen İsrail ordusuna bağlı COGAT’tan bu notu aldığını doğruladı.
COGAT, Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes sürecinde günde yaklaşık 600 yardım tırının Gazze’ye girmesinin beklendiğini belirtmişti.
COGAT’tan gönderilen notta, “Hamas’ın, rehinelerin naaşlarının teslimine ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle” bu kısıtlamaların getirildiği belirtildi.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
GÖRÜŞ
Zirvede imzalanan barış anlaşmasını uzmanı değerlendirdi: Amaç, Filistin'i sadece Gazze ile sınırlandırmak
14:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала