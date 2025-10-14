https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-ikinci-asama-su-anda-basliyor-1100185385.html

Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor

Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, Gazze Zirvesi’nin ertesi günü yaptığı açıklamada “İkinci aşama şu anda başlıyor” dedi. Trump, ayrıca, “Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T20:09+0300

2025-10-14T20:09+0300

2025-10-14T20:14+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

donald trump

gazze

haberler

abd

truth social

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184034_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_56fd6f2ba9e50188c9fd85e38542d4a8.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Tüm yirmi rehine geri döndü ve olabileceği kadar iyi hissediyor” derken ekledi:Hamas: Bu gece teslim edilecekÖte yandan Arap basınının aktardığına göre Hamas, ateşkes arabulucularına bu gece 4 ölü İsrailli rehinenin cenazelerini İsrail’e teslim etmeye başlayacağını bildirdi.Kaynaklara göre rehine cenazelerinin teslimi saat 22.00’de gerçekleşmeye başlayacak.İsrail’den ihlal suçlamasıİsrail, ölü İsrailli rehinelerin cenazelerinin serbest bırakılmaması nedeniyle Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak, Çarşamba gününden itibaren Gazze Şeridi’ne günde yalnızca 300 yardım tırının, yani anlaşılan miktarın yarısının girişine izin verileceğini açıklamıştı.BM, İsrail’in günde sadece 300 yardım tırına izin verdiğini doğruladıGazze’deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, BM’nin, Gazze’ye yardımların akışını denetleyen İsrail ordusuna bağlı COGAT’tan bu notu aldığını doğruladı.COGAT, Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes sürecinde günde yaklaşık 600 yardım tırının Gazze’ye girmesinin beklendiğini belirtmişti.COGAT’tan gönderilen notta, “Hamas’ın, rehinelerin naaşlarının teslimine ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle” bu kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/zirvede-imzalanan-baris-anlasmasini-uzmani-degerlendirdi-amac-filistini-sadece-gazze-ile-1100171438.html

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, gazze, açiklama, son daki̇ka, haberler