Trump: İkinci aşama şu anda başlıyor
ABD Başkanı, Gazze Zirvesi'nin ertesi günü yaptığı açıklamada "İkinci aşama şu anda başlıyor" dedi. Trump, ayrıca, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi, ölenler geri getirilmedi" ifadelerini kullandı.
20:09 14.10.2025 (güncellendi: 20:14 14.10.2025)
ABD Başkanı, Gazze Zirvesi’nin ertesi günü yaptığı açıklamada “İkinci aşama şu anda başlıyor” dedi. Trump, ayrıca, “Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi, ölenler geri getirilmedi” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Tüm yirmi rehine geri döndü ve olabileceği kadar iyi hissediyor” derken ekledi:
Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölen rehineler söz verildiği halde geri getirilmedi. İkinci aşama şu anda başlıyor.
Hamas: Bu gece teslim edilecek
Öte yandan Arap basınının aktardığına göre Hamas, ateşkes arabulucularına bu gece 4 ölü İsrailli rehinenin cenazelerini İsrail’e teslim etmeye başlayacağını bildirdi.
Kaynaklara göre rehine cenazelerinin teslimi saat 22.00’de gerçekleşmeye başlayacak.
İsrail’den ihlal suçlaması
İsrail, ölü İsrailli rehinelerin cenazelerinin serbest bırakılmaması nedeniyle Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak, Çarşamba gününden itibaren Gazze Şeridi’ne günde yalnızca 300 yardım tırının, yani anlaşılan miktarın yarısının girişine izin verileceğini açıklamıştı.
BM, İsrail’in günde sadece 300 yardım tırına izin verdiğini doğruladı
Gazze’deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, BM’nin, Gazze’ye yardımların akışını denetleyen İsrail ordusuna bağlı COGAT’tan bu notu aldığını doğruladı.
COGAT, Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes sürecinde günde yaklaşık 600 yardım tırının Gazze’ye girmesinin beklendiğini belirtmişti.
COGAT’tan gönderilen notta, “Hamas’ın, rehinelerin naaşlarının teslimine ilişkin anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle” bu kısıtlamaların getirildiği belirtildi.