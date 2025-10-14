https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/tffden-berke-ozer-icin-surpriz-karar-1100166950.html

TFF'den Berke Özer için sürpriz karar

TFF'den Berke Özer için sürpriz karar

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı sonrası kampı terk eden Berke Özer için sürpriz bir karar aldı. Genç kaleciye yaptırım uygulanmayacak. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T10:01+0300

2025-10-14T10:01+0300

2025-10-14T10:01+0300

spor

berke özer

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099891672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92d6d3be5e8544b41cd3a52ec736579c.jpg

Lille forması giyen Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye maçının ardından milli takım kampını terk etmişti.TFF, Berke Özer'in kampı izinsiz olarak terk ettiğini belirtirken 25 yaşındaki kaleci bunu yalanlamıştı. PFDK'ya sevki beklenen milli eldiven için TFF'den sürpriz bir karar çıktı.Berke Özer ceza alacak mı?Türkiye Gazetesi'ne göre TFF, Berke Özer için herhangi bir yaptırım uygulamayacak. Federasyon yönetiminin milli kaleciyi kazanmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/a-milli-takimda-berke-ozer-krizi-kamptan-ayrilirken-izin-almadi-mi-ceza-alacak-mi-1100132589.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tff'den berke özer için sürpriz karar