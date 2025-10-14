Türkiye
TFF'den Berke Özer için sürpriz karar
TFF'den Berke Özer için sürpriz karar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı sonrası kampı terk eden Berke Özer için sürpriz bir karar aldı. Genç kaleciye yaptırım uygulanmayacak.
Lille forması giyen Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye maçının ardından milli takım kampını terk etmişti.TFF, Berke Özer'in kampı izinsiz olarak terk ettiğini belirtirken 25 yaşındaki kaleci bunu yalanlamıştı. PFDK'ya sevki beklenen milli eldiven için TFF'den sürpriz bir karar çıktı.Berke Özer ceza alacak mı?Türkiye Gazetesi'ne göre TFF, Berke Özer için herhangi bir yaptırım uygulamayacak. Federasyon yönetiminin milli kaleciyi kazanmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı sonrası kampı terk eden Berke Özer için sürpriz bir karar aldı. Genç kaleciye yaptırım uygulanmayacak.
Lille forması giyen Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye maçının ardından milli takım kampını terk etmişti.
TFF, Berke Özer'in kampı izinsiz olarak terk ettiğini belirtirken 25 yaşındaki kaleci bunu yalanlamıştı.
PFDK'ya sevki beklenen milli eldiven için TFF'den sürpriz bir karar çıktı.

Berke Özer ceza alacak mı?

Türkiye Gazetesi'ne göre TFF, Berke Özer için herhangi bir yaptırım uygulamayacak. Federasyon yönetiminin milli kaleciyi kazanmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.
