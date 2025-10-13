https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/a-milli-takimda-berke-ozer-krizi-kamptan-ayrilirken-izin-almadi-mi-ceza-alacak-mi-1100132589.html

A Milli Takım'da Berke Özer krizi: Kamptan ayrılırken izin almadı mı? Ceza alacak mı?

A Milli Takım'da Berke Özer krizi: Kamptan ayrılırken izin almadı mı? Ceza alacak mı?

13.10.2025

Futbolda Berke Özer krizi yaşanıyor. Berke Özer kamptan izinsiz mi ayrıldı? TFF BErke ÖZer hakkında ne karar verdi?TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in dahil edildiğini açıkladı.'Kadroya alınmadığı için ayrıldı'TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." denildi.TFF: Kabul edilmesi mümkün değilBerke Özer ne diyor? Neden kamptan ayrıldı?Berke Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı." ifadelerine yer verdi.'Karar vericiler oyuncuyu kazanmak motivasyonunda değil'Milli file bekçisi, takımın moralini bozmak gibi bir amacının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:Berke Özer kamptan nasıl ayrıldı? İzin aldı mı?Berke Özer'den: TFF'ye açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorumBerke Özer, milli takım forması giymenin, kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımı'mızın formasını gururla temsil etmiş bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor, yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." görüşlerine yer verdi.Berke Özer ceza alacak mı?NTV'nin haberine göre Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.Milli Takım Gürcistan maçı hazırlığındaA Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.Muhammed Şengezer kadrodaMilli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de antrenmanda yer aldı.Berke Özer kimdir?25 Mayıs 2000'de İzmir'de doğan Berke Özer kaleci mevkiinde oynuyor.Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti.Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti.2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı. İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti. 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.Özer şu anda da Lille kulübünde oynamakta.

