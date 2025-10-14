https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/taurid-meteor-yagmuru-basladi-ates-toplari-gokyuzunu-aydinlatabilir-1100162316.html
Taurid meteor yağmuru başladı: Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir
Taurid meteor yağmuru başladı: Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir
Sputnik Türkiye
Taurid meteor yağmuru kasım ayında zirve yapacak. Uzmanlar ise, gökyüzünde nadir görülen parlak ateş toplarının oluşabileceğini bildirdi 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T01:19+0300
2025-10-14T01:19+0300
2025-10-14T01:19+0300
yaşam
amerikan meteor topluluğu (ams)
meteor
meteor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089493067_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c2d9ed2ff0d72422a9ead2437fe48547.jpg
Her yıl sonbahar aylarında gözlemlenen Taurid meteor yağmuru başladı. Bilim insanlarına göre, bu yılki gökyüzü olayı, özellikle ateş topu (fireball) olarak bilinen parlak meteorlarla dikkat çekebilir.Zirveye ne zaman ulaşacak?Amerikan Meteor Derneği'nin (AMS) verilerine göre, Taurid meteor yağmuru, 20 Eylül’de başlayan Güney Tauridleri ile birlikte 20 Ekim’de aktif hale gelen Kuzey Tauridleri sayesinde kasım ayı boyunca izlenebilecek. Güney Tauridlerinin 4-5 Kasım, Kuzey Tauridlerinin ise 11-12 Kasım gecesi zirveye ulaşması bekleniyor.Meteor yağmurunun kaynağı, Güneş etrafında 3.3 yıllık bir yörüngede dönen 2P/Encke kuyruklu yıldızı olarak biliniyor. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı geniş enkaz bulutu, Dünya’nın bu yoldan geçmesiyle gökyüzünde meteor yağmurlarına neden oluyor.Uzmanlara göre, bu dönemde ideal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor görülebilecek. Ancak Güney Tauridleri’nin zirvesinde Ay’ın dolunay evresine yakın olması, daha sönük meteorların görülmesini zorlaştırabilir.Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilirEn dikkat çekici gök olayları arasında yer alan ateş topları, normal bir meteorun çok üzerinde parlaklığa sahip oluyor ve zaman zaman geceyi gündüze çevirircesine ışık saçabiliyor. Bu meteorlar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişen büyüklükteki gök cisimlerinin atmosfere girmesiyle oluşuyor.Bilim insanları, her iki Taurid akışının aynı anda aktif olduğu dönemlerde, bu tür ateş toplarının görülme olasılığının arttığına dikkat çekiyor.Gökyüzü gözlemcileri, açık ve karanlık bölgelerden yapılacak gözlemlerle bu etkileyici doğa olayına tanıklık edebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunya-tehlikeli-bolgeye-giriyor-ilk-yikici-iklim-donum-noktasina-ulasti-1100150794.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089493067_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_71e5ca4227c7a4fb814f57d972e3dc89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amerikan meteor topluluğu (ams), meteor, meteor
amerikan meteor topluluğu (ams), meteor, meteor
Taurid meteor yağmuru başladı: Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir
Taurid meteor yağmuru kasım ayında zirve yapacak. Uzmanlar ise, gökyüzünde nadir görülen parlak ateş toplarının oluşabileceğini bildirdi
Her yıl sonbahar aylarında gözlemlenen Taurid meteor yağmuru başladı. Bilim insanlarına göre, bu yılki gökyüzü olayı, özellikle ateş topu (fireball) olarak bilinen parlak meteorlarla dikkat çekebilir.
Zirveye ne zaman ulaşacak?
Amerikan Meteor Derneği'nin (AMS) verilerine göre, Taurid meteor yağmuru, 20 Eylül’de başlayan Güney Tauridleri ile birlikte 20 Ekim’de aktif hale gelen Kuzey Tauridleri sayesinde kasım ayı boyunca izlenebilecek. Güney Tauridlerinin 4-5 Kasım, Kuzey Tauridlerinin ise 11-12 Kasım gecesi zirveye ulaşması bekleniyor.
Meteor yağmurunun kaynağı, Güneş etrafında 3.3 yıllık bir yörüngede dönen 2P/Encke kuyruklu yıldızı olarak biliniyor. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı geniş enkaz bulutu, Dünya’nın bu yoldan geçmesiyle gökyüzünde meteor yağmurlarına neden oluyor.
Uzmanlara göre, bu dönemde ideal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor görülebilecek. Ancak Güney Tauridleri’nin zirvesinde Ay’ın dolunay evresine yakın olması, daha sönük meteorların görülmesini zorlaştırabilir.
Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir
En dikkat çekici gök olayları arasında yer alan ateş topları, normal bir meteorun çok üzerinde parlaklığa sahip oluyor ve zaman zaman geceyi gündüze çevirircesine ışık saçabiliyor. Bu meteorlar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişen büyüklükteki gök cisimlerinin atmosfere girmesiyle oluşuyor.
Bilim insanları, her iki Taurid akışının aynı anda aktif olduğu dönemlerde, bu tür ateş toplarının görülme olasılığının arttığına dikkat çekiyor.
Gökyüzü gözlemcileri, açık ve karanlık bölgelerden yapılacak gözlemlerle bu etkileyici doğa olayına tanıklık edebilir.