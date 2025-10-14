https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/taurid-meteor-yagmuru-basladi-ates-toplari-gokyuzunu-aydinlatabilir-1100162316.html

Taurid meteor yağmuru başladı: Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir

Taurid meteor yağmuru kasım ayında zirve yapacak. Uzmanlar ise, gökyüzünde nadir görülen parlak ateş toplarının oluşabileceğini bildirdi 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Her yıl sonbahar aylarında gözlemlenen Taurid meteor yağmuru başladı. Bilim insanlarına göre, bu yılki gökyüzü olayı, özellikle ateş topu (fireball) olarak bilinen parlak meteorlarla dikkat çekebilir.Zirveye ne zaman ulaşacak?Amerikan Meteor Derneği'nin (AMS) verilerine göre, Taurid meteor yağmuru, 20 Eylül’de başlayan Güney Tauridleri ile birlikte 20 Ekim’de aktif hale gelen Kuzey Tauridleri sayesinde kasım ayı boyunca izlenebilecek. Güney Tauridlerinin 4-5 Kasım, Kuzey Tauridlerinin ise 11-12 Kasım gecesi zirveye ulaşması bekleniyor.Meteor yağmurunun kaynağı, Güneş etrafında 3.3 yıllık bir yörüngede dönen 2P/Encke kuyruklu yıldızı olarak biliniyor. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı geniş enkaz bulutu, Dünya’nın bu yoldan geçmesiyle gökyüzünde meteor yağmurlarına neden oluyor.Uzmanlara göre, bu dönemde ideal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor görülebilecek. Ancak Güney Tauridleri’nin zirvesinde Ay’ın dolunay evresine yakın olması, daha sönük meteorların görülmesini zorlaştırabilir.Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilirEn dikkat çekici gök olayları arasında yer alan ateş topları, normal bir meteorun çok üzerinde parlaklığa sahip oluyor ve zaman zaman geceyi gündüze çevirircesine ışık saçabiliyor. Bu meteorlar, birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişen büyüklükteki gök cisimlerinin atmosfere girmesiyle oluşuyor.Bilim insanları, her iki Taurid akışının aynı anda aktif olduğu dönemlerde, bu tür ateş toplarının görülme olasılığının arttığına dikkat çekiyor.Gökyüzü gözlemcileri, açık ve karanlık bölgelerden yapılacak gözlemlerle bu etkileyici doğa olayına tanıklık edebilir.

