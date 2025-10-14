Suudi uzman: Anlaşma, Filistin devletinin tanınması yönünde siyasi bir dönüşümün başlangıcı olabilir
© Muhammed EslayehGazze
© Muhammed Eslayeh
Mısır'da imzalanan Gazze'de barış anlaşmasını Sputnik için yorumlayan Suudi uzman al-Shaya, geniş katılım İsrail'e uluslararası yükümlülük yüklediğine dikkat çekti.
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün düzenlenen Gazze Zirvesi'ni Sputnik'e değerlendiren Suudi güvenlik uzmanı Tuğgeneral Abdullah al-Shaya, "Trump'ın planı, İsrail'in eylemleri karşısında artan hoşnutsuzluk ve 155'ten fazla ülke tarafından Filistin'in tanınması ile Amerikan kamuoyunun aktifliği olmadan gerçekleştirilemezdi" dedi.
Anlaşmayı önemli bir adım olarak niteleyen al-Shaya, sürecin anlaşmanın imzalanmasıyla sınırlı kalmaması şartıyla, atılan imzaların Filistin devletinin tanınması yönünde siyasi bir dönüşümün başlangıcı olabileceğini belirtti.
Al-Shaya, anlaşmanın bu kadar çok devlet ve hükümet başkanının katılımıyla 'uluslararası bir belgeye' dönüşmesinin anlaşmaya daha fazla meşruiyet kazandırdığına dikkat çekerek bu durumun 'İsrail rejimine' açık bir uluslararası yükümlülük yüklediğinin altını çizdi.
Suudi uzman, "Bu yükümlülük, Başkan Trump farkında olsun ya da olmasın, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin öncülük ettiği Arap inisiyatifinin İsrail tarafından kabul edilmesi konusunda ABD üzerinde siyasi baskı oluşturuyor" diye ekledi.
