Erdoğan'dan kritik Gazze mesajı: Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk
Erdoğan'dan kritik Gazze mesajı: Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesini değerlendirdi ve "Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk" dedi. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100019987_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03cbe8ebb6d311a9c44307c976044e56.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı"nda konuştu.'Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması yıllar alacak'Kalıcı barış çağrısıEkonomiye dair mesajlarCHP eleştirileri
14:41 14.10.2025 (güncellendi: 15:00 14.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesini değerlendirdi ve "Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı"nda konuştu.
Dün Gazze soykırımını durdurma noktasına önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Trump, Sisi, Temim ile imzaladığınız deklarasyon kalıcı barışa giden yolda önemli. Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Geride 68 bin şehit var.
'Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması yıllar alacak'
Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması yıllar alacak. Türkiye'nin üzerine önemli bir görev düşüyor. Ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz
Arzumuz dün atılan adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır. Hiç şüphesiz bunun tek yolu 1967 yılı sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulmasıdır
Birinci önceliğimiz hayat pahalılığını kökten çözmektir. Kuraklık zirai don, gibi krizlere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.
CHP yönetilmiyor, savruluyor. Kaptan ise günü kurtarmanın derinde. Temennimiz CHP'nin kimlik bunalımını aşmasıdır. yurt dışında kendi memleketlerini şikayet ediyorlar. Bu ülkenin cumhurbaşkanını batı başkentinde yoldaşlarına yuhalatmak muhalefet değildir. İçeri ayrı dışarı ayrıdır. İnşallah kendini rezil etmeden bunu öğrenme fırsatı bulur. Yanlış bizim referansımız olamaz.