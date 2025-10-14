Erdoğan'dan kritik Gazze mesajı: Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk

Dün Gazze soykırımını durdurma noktasına önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Trump, Sisi, Temim ile imzaladığınız deklarasyon kalıcı barışa giden yolda önemli. Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Geride 68 bin şehit var.