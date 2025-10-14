https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/super-lig-maclarini-kapsiyordu-anayasa-mahkemesinden-tffnin-yetkisine-iptal-karari-1100167652.html

Süper Lig maçlarını kapsıyordu: Anayasa Mahkemesi'nden TFF'nin yetkisine iptal kararı

Süper Lig maçlarını kapsıyordu: Anayasa Mahkemesi'nden TFF'nin yetkisine iptal kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig maçlarını kaçak olarak yayınlayan siteleri mahkeme kararı olmaksızın engelleme yetkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, TFF'nin yetkisine iptal kararı verdi.CHP AYM'ye başvurmuştuResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, CHP'li bazı milletvekilleri, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen "Yayın haklarının korunması" başlıklı ek 1. maddenin iptali için AYM'ye başvurdu.TFF yetkisi Anayasa'ya aykırı dendiBaşvuru dilekçesinde, Türkiye sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, TFF'ye söz konusu yayın veya internet sitesine erişimin engellenmesi yetkisini veren kuralın, Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürüldü.Başvuruyu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralı iptal etti ve kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.Kararın gerekçesi ne?AYM'nin kararında, dava konusu kuralın, Türkiye sınırları içindeki futbol müsabakalarıyla ilgili yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili yayın, kısım ve bölüme ya da internet sitesinin tümüne erişimin engellenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlediği belirtildi.İnternetin, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasında kullanılan etkili bir alanı oluşturduğu anlatılan kararda, düşünce ve kanaatlerin internet üzerinden ifade edilmesinin Anayasa'nın 26. maddesinde belirtilen "düşünce ve kanaatlerin başka yollarla açıklanması" kapsamında kaldığı kaydedildi.Söz konusu kuralın ifade özgürlüğüne sınırlama getirdiği vurgulanan kararda, ifade özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine işaret edildi.'Hakim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermiyor'Kuralda, ilgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimin engellenme yetkisinin Yönetim Kurulu ve TFF bünyesinde kurulacak idari birim tarafından kullanılacağının öngörüldüğü belirtilen kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:

