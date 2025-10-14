Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.12 km olarak kaydedildi. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Sındırgı'da depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bu akşam saat 20.33'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.12 kilometre.Deprem sonrası bildirilen olumsuz bir durum olmadı.Sındırgı'da 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.
14.10.2025
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.12 km olarak kaydedildi.
Sındırgı'da depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bu akşam saat 20.33'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.12 kilometre.
Deprem sonrası bildirilen olumsuz bir durum olmadı.
Sındırgı'da 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.
