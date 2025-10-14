https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/sindirgida-40-buyuklugunde-deprem-1100185858.html

Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.12 km olarak kaydedildi. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Sındırgı'da depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bu akşam saat 20.33'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.12 kilometre.Deprem sonrası bildirilen olumsuz bir durum olmadı.Sındırgı'da 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.

