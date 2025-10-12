Türkiye
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
