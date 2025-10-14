https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/sanliurfada-183-kilo-bozuk-tavuk-ele-gecirildi-bozuk-gidalari-kiyma-yapacaklardi-1100181376.html
Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı
Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı
Sputnik Türkiye
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerinde bir lokantada son tüketim tarihi geçmiş 183... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T17:49+0300
2025-10-14T17:49+0300
2025-10-14T17:49+0300
türki̇ye
kıyma
bozuk gıda
bozuk et
bozuk yemek
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100181204_0:2:1592:898_1920x0_80_0_0_63666422a633a1cbcc7712880964d9d1.jpg
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.Bir lokantada yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçen tavuk taşlıklarının kıyma haline getirilmek üzere bekletildiği, kokuşmuş tavukların dolaplarda saklandığı ve daha önce satılamayan tavukların yeniden satışa sunulmak üzere hazır tutulduğu belirlendi.Halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı, ayrıca eksikliklerin giderilmesi için tebligat yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100181204_196:0:1396:900_1920x0_80_0_0_727e027eceeddcd9566bdbb9ad0649cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıyma, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
kıyma, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerinde bir lokantada son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit etti. Bozuk gıdaların kıyma yapılmak üzere bekletildiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.
Bir lokantada yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçen tavuk taşlıklarının kıyma haline getirilmek üzere bekletildiği, kokuşmuş tavukların dolaplarda saklandığı ve daha önce satılamayan tavukların yeniden satışa sunulmak üzere hazır tutulduğu belirlendi.
Halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı, ayrıca eksikliklerin giderilmesi için tebligat yapıldı.