Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.Bir lokantada yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçen tavuk taşlıklarının kıyma haline getirilmek üzere bekletildiği, kokuşmuş tavukların dolaplarda saklandığı ve daha önce satılamayan tavukların yeniden satışa sunulmak üzere hazır tutulduğu belirlendi.Halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı, ayrıca eksikliklerin giderilmesi için tebligat yapıldı.

