Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/sanliurfada-183-kilo-bozuk-tavuk-ele-gecirildi-bozuk-gidalari-kiyma-yapacaklardi-1100181376.html
Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı
Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı
Sputnik Türkiye
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerinde bir lokantada son tüketim tarihi geçmiş 183... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T17:49+0300
2025-10-14T17:49+0300
türki̇ye
kıyma
bozuk gıda
bozuk et
bozuk yemek
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100181204_0:2:1592:898_1920x0_80_0_0_63666422a633a1cbcc7712880964d9d1.jpg
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.Bir lokantada yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçen tavuk taşlıklarının kıyma haline getirilmek üzere bekletildiği, kokuşmuş tavukların dolaplarda saklandığı ve daha önce satılamayan tavukların yeniden satışa sunulmak üzere hazır tutulduğu belirlendi.Halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı, ayrıca eksikliklerin giderilmesi için tebligat yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100181204_196:0:1396:900_1920x0_80_0_0_727e027eceeddcd9566bdbb9ad0649cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kıyma, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
kıyma, bozuk gıda, bozuk et, bozuk yemek, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı

Şanlıurfa'da 183 kilo bozuk tavuk ele geçirildi: Bozuk gıdaları kıyma yapacaklardı

17:49 14.10.2025
© Fotoğraf : Eyyübiye BelediyesiEyyübiye Belediyesi
Eyyübiye Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© Fotoğraf : Eyyübiye Belediyesi
Abone ol
Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerinde bir lokantada son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit etti. Bozuk gıdaların kıyma yapılmak üzere bekletildiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri esnafları denetledi.
Bir lokantada yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş 183 kilogram bozuk tavuk tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçen tavuk taşlıklarının kıyma haline getirilmek üzere bekletildiği, kokuşmuş tavukların dolaplarda saklandığı ve daha önce satılamayan tavukların yeniden satışa sunulmak üzere hazır tutulduğu belirlendi.
Halk sağlığını tehdit eden bu durum üzerine iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı, ayrıca eksikliklerin giderilmesi için tebligat yapıldı.
Bozuk tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
TÜRKİYE
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
12 Eylül, 00:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала