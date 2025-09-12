https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html

Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünleriyle ilgili operasyonda 3 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren köfte üreticilerine operasyon düzenledi.Ekipler yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününü inceledi. Ürünlerden bazıları numune alındıktan sonra imha edildi.Olayla ilgili olarak, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

