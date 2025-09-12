Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünleriyle ilgili operasyonda 3 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T00:25+0300
2025-09-12T00:31+0300
türki̇ye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara tabip odası
ankara valiliği
ankara büyükşehir belediyesi
et
kırmızı et
bozuk et
bozuk gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099305507_0:1:1072:604_1920x0_80_0_0_65edb35c86c602733fdf597a8d25dc36.jpg
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren köfte üreticilerine operasyon düzenledi.Ekipler yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününü inceledi. Ürünlerden bazıları numune alındıktan sonra imha edildi.Olayla ilgili olarak, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099305507_81:0:992:683_1920x0_80_0_0_5891d29807006123694611760a8a1d7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk gıda, tavuk, tavuk döner
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk gıda, tavuk, tavuk döner

Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında

00:25 12.09.2025 (güncellendi: 00:31 12.09.2025)
© AABozuk tavuk
Bozuk tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünleriyle ilgili operasyonda 3 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı; piyasa değeri 14.5 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününe el konuldu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren köfte üreticilerine operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününü inceledi. Ürünlerden bazıları numune alındıktan sonra imha edildi.
Olayla ilgili olarak, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
TÜRKİYE
Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler
31 Mayıs 2023, 17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала