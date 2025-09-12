https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ankarada-11-ton-bozuk-et-ve-tavuk-ele-gecirildi-3-isletme-kapatildi-2-kisi-gozaltinda-1099305284.html
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünleriyle ilgili operasyonda 3 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T00:25+0300
2025-09-12T00:25+0300
2025-09-12T00:31+0300
türki̇ye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara tabip odası
ankara valiliği
ankara büyükşehir belediyesi
et
kırmızı et
bozuk et
bozuk gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099305507_0:1:1072:604_1920x0_80_0_0_65edb35c86c602733fdf597a8d25dc36.jpg
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren köfte üreticilerine operasyon düzenledi.Ekipler yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününü inceledi. Ürünlerden bazıları numune alındıktan sonra imha edildi.Olayla ilgili olarak, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099305507_81:0:992:683_1920x0_80_0_0_5891d29807006123694611760a8a1d7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk gıda, tavuk, tavuk döner
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara tabip odası, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi, et, kırmızı et, bozuk et, bozuk gıda, tavuk, tavuk döner
Ankara'da 11 ton bozuk et ve tavuk ele geçirildi: 3 işletme kapatıldı, 2 kişi gözaltında
00:25 12.09.2025 (güncellendi: 00:31 12.09.2025)
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünleriyle ilgili operasyonda 3 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, 2 kişi gözaltına alındı; piyasa değeri 14.5 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününe el konuldu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren köfte üreticilerine operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 14.5 milyon TL olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününü inceledi. Ürünlerden bazıları numune alındıktan sonra imha edildi.
Olayla ilgili olarak, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.