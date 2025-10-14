https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/saglik-bakanligi-kpss-20255-tercih-sonuclari-aciklandi-1100179723.html

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı

14.10.2025

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için değerlendirme süreci tamamlandı ve KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı.Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandıİşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

türki̇ye

2025

