Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı 14.10.2025
2025-10-14T16:52+0300
2025-10-14T16:52+0300
2025-10-14T16:52+0300
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için değerlendirme süreci tamamlandı ve KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı.Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı 2025Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandıİşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
