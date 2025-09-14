https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/kpss-alan-bilgisi-cevap-anahtari-yayimlandi-1099359442.html
KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T19:33+0300
2025-09-14T19:33+0300
2025-09-14T19:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_94122582eee93c4d7b7f3c9d5cd771f3.jpg
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.ÖSYM’nin duyurusuna göre, 13-14 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıldı.Sınava katılan adayların soru kitapçıklarının tamamına ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden 10 gün boyunca ulaşabileceği ve kitapçık görüntüleme süresinin 24 Eylül saat 23.59’da sona ereceği belirtildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1161999b9e98b9d078c6fb904973cd7.jpg
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM’nin duyurusuna göre, 13-14 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava katılan adayların soru kitapçıklarının tamamına ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr”
adresi üzerinden 10 gün boyunca ulaşabileceği ve kitapçık görüntüleme süresinin 24 Eylül saat 23.59’da
sona ereceği belirtildi.