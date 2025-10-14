Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, ABD'nin Ukrayna'yı barış sürecine teşvik edeceğini umuyor
Rusya, ABD'nin Ukrayna'yı barış sürecine teşvik edeceğini umuyor
14.10.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin nüfuzu ve Başkan Donald Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin Kiev'i çözüm konusunda harekete geçmeye teşvik edeceğini umduklarını söyledi.Basın toplantısında konuşan Peskov, "Elbette ABD'nin nüfuzunun ve Başkan Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin Ukrayna tarafını daha aktif ve barış sürecine daha hazırlıklı olmaya teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına dikkat çeken Peskov, "Witkoff'u iyi tanıyoruz; etkili bir isim ve Ortadoğu'da etkinliğini kanıtladı. Yeteneklerinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.'Putin ve Erdoğan, çok hızlı bir şekilde telefon görüşmesi ayarlayabiliyor'Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da çözümle ilgili bir görüşme yapmadığını belirterek iki liderin gerekli gördüklerinde çok hızlı bir şekilde telefon görüşmesi ayarlayabildiklerinin altını çizdi.'Alternatif olmadığı için harekata devam ediyoruz'Peskov, Rusya'nın alternatifi olmadığı için stratejik askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını da vurguladı.Bununla beraber Rus Sözcü, Moskova'nın barışçıl diyaloğa hala hazır olduğu mesajını gönderdi.
13:45 14.10.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin nüfuzu ve Başkan Donald Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin Kiev'i çözüm konusunda harekete geçmeye teşvik edeceğini umduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Elbette ABD'nin nüfuzunun ve Başkan Trump'ın elçilerinin diplomatik becerilerinin Ukrayna tarafını daha aktif ve barış sürecine daha hazırlıklı olmaya teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına dikkat çeken Peskov, "Witkoff'u iyi tanıyoruz; etkili bir isim ve Ortadoğu'da etkinliğini kanıtladı. Yeteneklerinin, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan, çok hızlı bir şekilde telefon görüşmesi ayarlayabiliyor'

Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da çözümle ilgili bir görüşme yapmadığını belirterek iki liderin gerekli gördüklerinde çok hızlı bir şekilde telefon görüşmesi ayarlayabildiklerinin altını çizdi.

'Alternatif olmadığı için harekata devam ediyoruz'

Peskov, Rusya'nın alternatifi olmadığı için stratejik askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve hedeflerine ulaşacağını da vurguladı.

Bununla beraber Rus Sözcü, Moskova'nın barışçıl diyaloğa hala hazır olduğu mesajını gönderdi.
