Putin ve Rahmon telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tacik mevkidaşı Emomali Rahmon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya ve Tacikistan Devlet Başkanları Vladimir Putin ile Emomali Rahmon arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Duşanbe'de imzalanan belgelerin ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Liderler, ikili görüşmelerin yapıcı ve özlü niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alınan kararlar ve imzalanan kapsamlı ortak belgeler paketi, şüphesiz Rusya-Tacikistan stratejik ortaklığı ve ittifakının daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracaktır” denildi.Rusya liderin ayrıca Rahmon'a Tacikistan'daki misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkür ettiği ve Duşanbe'de gerçekleştirilen etkinliklerin yüksek organizasyon düzeyine vurgu yaptığı kaydedildi.Putin 8-10 Ekim tarihleri arasında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve ikinci ‘Orta Asya – Rusya’ zirvesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katılmıştı. Rus lider burada Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve diğer BDT ülkeleri liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

