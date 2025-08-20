Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbulda-iki-buyuk-degisiklik-arabali-vapur-hatti-tasiniyor-otobus-oncelikli-seritlerde-de-adres-1098711028.html
İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şeritlerde de adres belli oldu
İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şeritlerde de adres belli oldu
İstanbul'da iki önemli değişiklik hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi taşınıyor. Aynı zamanda otobüs öncelikli şerit...
2025-08-20T10:36+0300
2025-08-20T10:41+0300
İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şeritlerde de adres belli oldu

10:36 20.08.2025 (güncellendi: 10:41 20.08.2025)
arabalı vapur
İstanbul'da iki önemli değişiklik hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi taşınıyor. Aynı zamanda otobüs öncelikli şerit uygulaması da devreye alınıyor. Projenin hayata geçirileceği iki cadde için çalışmalar başladı.
İstanbul'da kapsamlı bir ulaşım planı uygulanacak. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin taşınması.

Sirkeci iskelesi Yenikapı'ya taşınacak

Bu kapsamda, Tarihi Yarımada'nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı'ya taşınacak.
Taşınma ile bölge trafiğinin rahatlatılması öngörülüyor. Ayrıca tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet eden bir merkez oluşturulması hedefleniyor.
NTV'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, iskelenin Yenikapı'ya taşınmasıyla birlikte, Sirkeci'den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatların da hizmete alınacağını söyledi.

Otobüs öncelikli şerit

Planlamalardan diğeri de otobüs öncelikli şeritlerin devreye alınması. Otobüs öncelikli şeridin ilk etapta nerelere uygulanacağı açıklandı.
Plana göre ilk etapta Vatan Caddesi pilot bölge olacak.
Vatan Caddesi'nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulamasıyla, hem trafik sıkışıklığı azalacak hem de toplu ulaşımın verimliliği artacak.
Vatan Caddesi'nin yanı sıra kentin önemli caddelerinden Fevzipaşa Caddesi'nde de aynı uygulama hayata geçirilecek.
Fevzipaşa Caddesi'nde planlanan otobüs şeridi, Edirnekapı'da raylı sistemle entegre edilecek.
Projeye ilişkin çalışmalar sürüyor.
