Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/operasyonlar-sonucsuz-kaldi-25-yil-hapis-cezasi-olan-firariyi-sosyal-medya-hesabi-ele-verdi-1100162199.html
Operasyonlar sonuçsuz kaldı, 25 yıl hapis cezası olan firariyi sosyal medya hesabı ele verdi
Operasyonlar sonuçsuz kaldı, 25 yıl hapis cezası olan firariyi sosyal medya hesabı ele verdi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da aranan firarinin evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler hükümlüyü sosyal medya paylaşımından tespit ederek yakaladı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T01:03+0300
2025-10-14T01:05+0300
türki̇ye
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_85a3bab055c58e411201adfc06a6108c.jpg
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan özel bir ekip 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ile 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'nin yakalanması için çalışma yürüttü.Hükümlünün evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler firarinin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı.Ekipler firariyi sosyal medya hesabından yaptığı yayın sırasında arkasında görülen sokak tabelasından bularak, adrese gitti.Ekipler, canlı yayın bitmiş olmasına rağmen durumun farkında olmayan R.İ'yi girdiği bir kahvehanede yakaladı. R.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/avukat-rezan-epozdemir-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1100153562.html
türki̇ye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_afc4f0386fd6724fefa0b618e75125da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır
diyarbakır

Operasyonlar sonuçsuz kaldı, 25 yıl hapis cezası olan firariyi sosyal medya hesabı ele verdi

01:03 14.10.2025 (güncellendi: 01:05 14.10.2025)
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA
Abone ol
Diyarbakır'da aranan firarinin evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler hükümlüyü sosyal medya paylaşımından tespit ederek yakaladı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan özel bir ekip 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ile 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Hükümlünün evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler firarinin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı.
Ekipler firariyi sosyal medya hesabından yaptığı yayın sırasında arkasında görülen sokak tabelasından bularak, adrese gitti.
Ekipler, canlı yayın bitmiş olmasına rağmen durumun farkında olmayan R.İ'yi girdiği bir kahvehanede yakaladı. R.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
TÜRKİYE
Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Dün, 17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала