Operasyonlar sonuçsuz kaldı, 25 yıl hapis cezası olan firariyi sosyal medya hesabı ele verdi

01:03 14.10.2025 (güncellendi: 01:05 14.10.2025)
Diyarbakır'da aranan firarinin evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler hükümlüyü sosyal medya paylaşımından tespit ederek yakaladı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kurulan özel bir ekip 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ile 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Hükümlünün evine düzenlenen operasyonların sonuçsuz kalması üzerine ekipler firarinin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı.
Ekipler firariyi sosyal medya hesabından yaptığı yayın sırasında arkasında görülen sokak tabelasından bularak, adrese gitti.
Ekipler, canlı yayın bitmiş olmasına rağmen durumun farkında olmayan R.İ'yi girdiği bir kahvehanede yakaladı. R.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.