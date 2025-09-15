Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/lise-ogrencilerini-tasiyan-servis-ucuruma-yuvarlandi-4u-ogrenci-5-yarali-1099381019.html
Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-15T16:59+0300
2025-09-15T16:59+0300
türki̇ye
aydın
okul servisi
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1099381019.jpg?1757944744
Aydın'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.4 öğrenci ve sürücü yaralandı: Sağlık durumları iyiKazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
türki̇ye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aydın, okul servisi, öğrenci
aydın, okul servisi, öğrenci

Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı

16:59 15.09.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Aydın'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

4 öğrenci ve sürücü yaralandı: Sağlık durumları iyi

Kazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала