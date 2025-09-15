https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/lise-ogrencilerini-tasiyan-servis-ucuruma-yuvarlandi-4u-ogrenci-5-yarali-1099381019.html

Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. 15.09.2025, Sputnik Türkiye

Aydın'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.4 öğrenci ve sürücü yaralandı: Sağlık durumları iyiKazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

