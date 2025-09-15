https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/lise-ogrencilerini-tasiyan-servis-ucuruma-yuvarlandi-4u-ogrenci-5-yarali-1099381019.html
Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
Lise öğrencilerini taşıyan servis uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Aydın'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.4 öğrenci ve sürücü yaralandı: Sağlık durumları iyiKazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Aydın'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
4 öğrenci ve sürücü yaralandı: Sağlık durumları iyi
Kazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.