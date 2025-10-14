https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/meteoroloji-saganak-yagis-icin-saat-verdi-iki-bolgede-etkili-olacak-1100163481.html

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak

Marmara ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak, Ege ve Güneydoğu’da açık hava; tüm illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İç ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer soğuk hava etkili olacak.MARMARABursa 21°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutluDenizli 23°C – Parçalı ve az bulutluİzmir 23°C – Az bulutluMuğla 21°C – Az bulutluAKDENİZAdana 27°C – Az bulutlu ve açıkAntalya 27°C – Az bulutlu ve açıkHatay 27°C – Az bulutlu ve açıkIsparta 21°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara 17°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutluKonya 19°C – Parçalı ve az bulutluYozgat 16°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu 18°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZRize 21°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun 20°C – Parçalı ve çok bulutluTokat 19°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutluKars 15°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya 20°C – Parçalı ve az bulutluVan 17°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 24°C – Az bulutlu ve açıkMardin 21°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 23°C – Az bulutlu ve açık

