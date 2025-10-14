Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak
Meteoroloji'nin 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Karadeniz'in batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrederken İstanbul yağışlı 19 derece, İzmir az bulutlu 23 derece ve Ankara 17 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
İç ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer soğuk hava etkili olacak.
MARMARA
Bursa 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 23°C – Az bulutlu
Muğla 21°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Adana 27°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 27°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 27°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 21°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Yozgat 16°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 24°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 23°C – Az bulutlu ve açık
