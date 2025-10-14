Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/meteoroloji-saganak-yagis-icin-saat-verdi-iki-bolgede-etkili-olacak-1100163481.html
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak
Sputnik Türkiye
Marmara ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak, Ege ve Güneydoğu’da açık hava; tüm illerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
2025-10-14T06:47+0300
2025-10-14T06:47+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097410406_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_687b3f15f58fb584ec3b192c1c4bdc0f.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İç ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer soğuk hava etkili olacak.MARMARABursa 21°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutluDenizli 23°C – Parçalı ve az bulutluİzmir 23°C – Az bulutluMuğla 21°C – Az bulutluAKDENİZAdana 27°C – Az bulutlu ve açıkAntalya 27°C – Az bulutlu ve açıkHatay 27°C – Az bulutlu ve açıkIsparta 21°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara 17°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutluKonya 19°C – Parçalı ve az bulutluYozgat 16°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu 18°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZRize 21°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun 20°C – Parçalı ve çok bulutluTokat 19°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutluKars 15°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya 20°C – Parçalı ve az bulutluVan 17°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 24°C – Az bulutlu ve açıkMardin 21°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 23°C – Az bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/taurid-meteor-yagmuru-basladi-ates-toplari-gokyuzunu-aydinlatabilir-1100162316.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097410406_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c5e2c95a207ce3cbb52612ad1a5d6238.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14 ekim salı günü hava durumu, türkiye günlük hava, i̇stanbul hava durumu, marmara yağış, bölgesel tahmin, sağanak yağış, ege hava, akdeniz hava, i̇ç anadolu hava
14 ekim salı günü hava durumu, türkiye günlük hava, i̇stanbul hava durumu, marmara yağış, bölgesel tahmin, sağanak yağış, ege hava, akdeniz hava, i̇ç anadolu hava

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak

06:47 14.10.2025
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi: İki bölgede etkili olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Meteoroloji'nin 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Karadeniz'in batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrederken İstanbul yağışlı 19 derece, İzmir az bulutlu 23 derece ve Ankara 17 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.
Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
İç ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer soğuk hava etkili olacak.

MARMARA

Bursa 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 23°C – Az bulutlu
Muğla 21°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana 27°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 27°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 27°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 21°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Yozgat 16°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 17°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 24°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 23°C – Az bulutlu ve açık
Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
YAŞAM
Taurid meteor yağmuru başladı: Ateş topları gökyüzünü aydınlatabilir
01:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала