Hamas: Filistinli esirlerin serbest bırakılması tarihi bir başarıdır

13.10.2025
İsrail hapishanelerinde tutulan bin 968 Filistinli esirin serbest bırakılmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.Açıklamada, “İsrail hapishanelerinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Bu özgürlük, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.'Özgürlerin Tufanı' operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin ve toprakların korunmasının, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.Hamas, serbest bırakılan esirlerin 'iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını' belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.
İsrail hapishanelerinde tutulan bin 968 Filistinli esirin serbest bırakılmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.
Açıklamada, “İsrail hapishanelerinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Bu özgürlük, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
'Özgürlerin Tufanı' operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin ve toprakların korunmasının, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.
Hamas, serbest bırakılan esirlerin 'iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını' belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.