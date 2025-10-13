Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Filistinli esirlerin serbest bırakılması tarihi bir başarıdır
Hamas: Filistinli esirlerin serbest bırakılması tarihi bir başarıdır
Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistinli... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail hapishanelerinde tutulan bin 968 Filistinli esirin serbest bırakılmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.Açıklamada, "İsrail hapishanelerinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Bu özgürlük, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.'Özgürlerin Tufanı' operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin ve toprakların korunmasının, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.Hamas, serbest bırakılan esirlerin 'iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını' belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.
13.10.2025
Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ulusal ve tarihi bir başarı olduğu vurgulandı.
İsrail hapishanelerinde tutulan bin 968 Filistinli esirin serbest bırakılmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.
Açıklamada, “İsrail hapishanelerinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Bu özgürlük, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
'Özgürlerin Tufanı' operasyonunun Filistin halkının birliğini yansıttığı vurgulanan açıklamada, direnişin ve toprakların korunmasının, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden tek yol olduğu belirtildi.
Hamas, serbest bırakılan esirlerin 'iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını' belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.
