Madagaskar’da ordu temsilcisinden yönetim açıklaması
Madagaskar’da ordu temsilcisinden yönetim açıklaması
Madagaskar'da geçen günlerde protestolar sırasında orduya bağlı bazı birliklerin protestoculara destek verdiği bildirilmişti.
Madagaskar’da bir grup askerin başlattığı hareketin ardından Albay Michael Randrianirina, ulusal radyoda yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. Randrianirina, açıklamasında ülkedeki tüm kurumların feshedildiğini, yalnızca parlamentonun alt kanadının görevine devam edeceğini söyledi.Cumhurbaşkanın görevden azledilmesinden hemen sonraAçıklama, parlamentonun alt kanadının Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hakkında azil kararı aldığı dakikalarda yapıldı. Yerel medya, Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığını bildirmişti.
Madagaskar'da geçen günlerde protestolar sırasında orduya bağlı bazı birliklerin protestoculara destek verdiği bildirilmişti. Bugün protestolara katılan birliklerin başındaki Albay Michael Randrianirina ordunun yönetime el koyduğunu bildirdi.
Madagaskar’da bir grup askerin başlattığı hareketin ardından Albay Michael Randrianirina, ulusal radyoda yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. Randrianirina, açıklamasında ülkedeki tüm kurumların feshedildiğini, yalnızca parlamentonun alt kanadının görevine devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanın görevden azledilmesinden hemen sonra

Açıklama, parlamentonun alt kanadının Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hakkında azil kararı aldığı dakikalarda yapıldı. Yerel medya, Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığını bildirmişti.
