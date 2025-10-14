https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/madagaskarda-ordu-temsilcisinden-yonetim-aciklamasi-1100181077.html
Madagaskar’da ordu temsilcisinden yönetim açıklaması
Madagaskar’da bir grup askerin başlattığı hareketin ardından Albay Michael Randrianirina, ulusal radyoda yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. Randrianirina, açıklamasında ülkedeki tüm kurumların feshedildiğini, yalnızca parlamentonun alt kanadının görevine devam edeceğini söyledi.Cumhurbaşkanın görevden azledilmesinden hemen sonraAçıklama, parlamentonun alt kanadının Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hakkında azil kararı aldığı dakikalarda yapıldı. Yerel medya, Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığını bildirmişti.
Madagaskar’da bir grup askerin başlattığı hareketin ardından Albay Michael Randrianirina, ulusal radyoda yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. Randrianirina, açıklamasında ülkedeki tüm kurumların feshedildiğini, yalnızca parlamentonun alt kanadının görevine devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanın görevden azledilmesinden hemen sonra
Açıklama, parlamentonun alt kanadının Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina hakkında azil kararı aldığı dakikalarda yapıldı. Yerel medya, Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığını bildirmişti.