Madagaskar lideri Rajoelina, ülkeyi terk etti, ulusa seslendi: 'Krizin çözümü anayasaya saygıdan geçiyor'
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede haftalardır devam eden protestoların ortasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, çözümün 'anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden' geçtiğini vurguladı.Rajoelina, sosyal medya üzerinden yayımlanan konuşmasında, “Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ülkenin birliğini korumanın önemine dikkat çekerek, “Bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız” dedi. Rajoelina ayrıca güvenlik gerekçesiyle “güvenli bir bölgede” bulunduğunu doğruladı ancak yerini açıklamadı.Ne olmuştu?Madagaskar’da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın istifasının talep edildiği protestolara dönüşmüştü. Artan ekonomik sıkıntıların etkisiyle büyüyen gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı.Resmi verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.Fransız radyosu RFI’ye göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onayıyla bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk etti. Rajoelina’nın ailesiyle birlikte önce La Reunion Adası’na, ardından açıklanmayan bir bölgeye gittiği bildirildi.
