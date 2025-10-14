https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/arastirma-avrupanin-guvenlik-adimlari-turkiye-ab-iliskilerine-olumsuz-etki-ediyor-1100175515.html
Araştırma: Avrupa’nın 'güvenlik' adımları, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz etki ediyor
Araştırma: Avrupa’nın 'güvenlik' adımları, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz etki ediyor
Sputnik Türkiye
AK Parti için hazırlanan raporda Avrupa’nın güvenlik kaygılarıyla attığı adımların Türkiye-AB ilişkilerine etkileri soruldu. Seçmenin büyük çoğunluğu AB'nin... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T14:47+0300
2025-10-14T14:47+0300
2025-10-14T14:47+0300
türki̇ye
türkiye
ak parti
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063197450_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_26bd6c92a332b092acd1ecfaf9e0d1b9.jpg
Avrupalı siyasetçiler Rusya bahanesi ile güvenlik politikalarını gündeme getirmeye başladı. Batılı siyasetçiler attıkları bu adımla Avrupa’nın güvenlik yatırımlarını artırırken, toplumları üzerinde de baskıyı artırıyor. Avrupa’nın bu adımlarının Türkiye-AB ilişkilerine etkisi araştırıldı. AK Parti için hazırlanan çalışmada “Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye’ye etkileri” soruldu.Avrupa’nın güvenlik politikaları öncesinde de Türkiye’yi dışlayan adımları, Türkiye’nin AB üyeliği için bekletilmesi, AB Ülkelerinin Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamaları, dolaylı yaptırım politikalarını gibi adımlarıyla gergin ilerleyen ilişkilerin ne yönde evrileceği bu araştırma ile ortaya konulmaya çalışıldı.Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye ile ilişkilere etkisi sorulan seçmenlerin yüzde 45,1’i Türkiye ile AB arasında ilişkiler daha da geril, ekonomik ve diplomatik sorunlar artar yanıtını verdi. Yüzde 30.3’ü ise Avrupa devletlerinin bu adımları üzerine Türkiye’nin kendi dinamikleri ile hareket edebileceği yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların sadece 23,8’i Avrupa’nın güvenlik politikalarının olumlu etkileyeceği, Türkiye’nin daha güçlü bir güvenlik politikası geliştirmeye iteceği görüşünü belirtti.Avrupa kaynaklı güvenlik geriliminin ekonomik ve diplomatik maliyetleri yoluyla Türkiye’ye yansımasının güçlü olacağı görüşü öne çıktı. Özellikle iktidar bloğuna oy verdiğini ifade edenlerin bu görüşte olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ab-ulkelerinin-buyukelcileri-rus-petrolu-ithalatini-sonlandirma-planini-onay-icin-gonderdi-1100038329.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063197450_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_a49def8c9a3adca5fba12b444e9ff938.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, ak parti, ab
Araştırma: Avrupa’nın 'güvenlik' adımları, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz etki ediyor
Özel
AK Parti için hazırlanan raporda Avrupa’nın güvenlik kaygılarıyla attığı adımların Türkiye-AB ilişkilerine etkileri soruldu. Seçmenin büyük çoğunluğu AB'nin güvenlik politikalarını Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyeceği ve Türkiye’nin kendi dinamikleri ile hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Avrupalı siyasetçiler Rusya bahanesi ile güvenlik politikalarını gündeme getirmeye başladı. Batılı siyasetçiler attıkları bu adımla Avrupa’nın güvenlik yatırımlarını artırırken, toplumları üzerinde de baskıyı artırıyor. Avrupa’nın bu adımlarının Türkiye-AB ilişkilerine etkisi araştırıldı. AK Parti için hazırlanan çalışmada “Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye’ye etkileri” soruldu.
Avrupa’nın güvenlik politikaları öncesinde de Türkiye’yi dışlayan adımları, Türkiye’nin AB üyeliği için bekletilmesi, AB Ülkelerinin Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamaları, dolaylı yaptırım politikalarını gibi adımlarıyla gergin ilerleyen ilişkilerin ne yönde evrileceği bu araştırma ile ortaya konulmaya çalışıldı.
Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye ile ilişkilere etkisi sorulan seçmenlerin yüzde 45,1’i Türkiye ile AB arasında ilişkiler daha da geril, ekonomik ve diplomatik sorunlar artar yanıtını verdi. Yüzde 30.3’ü ise Avrupa devletlerinin bu adımları üzerine Türkiye’nin kendi dinamikleri ile hareket edebileceği yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların sadece 23,8’i Avrupa’nın güvenlik politikalarının olumlu etkileyeceği, Türkiye’nin daha güçlü bir güvenlik politikası geliştirmeye iteceği görüşünü belirtti.
Avrupa kaynaklı güvenlik geriliminin ekonomik ve diplomatik maliyetleri yoluyla Türkiye’ye yansımasının güçlü olacağı görüşü öne çıktı. Özellikle iktidar bloğuna oy verdiğini ifade edenlerin bu görüşte olduğu belirtildi.