https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/arastirma-avrupanin-guvenlik-adimlari-turkiye-ab-iliskilerine-olumsuz-etki-ediyor-1100175515.html

Araştırma: Avrupa’nın 'güvenlik' adımları, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz etki ediyor

Araştırma: Avrupa’nın 'güvenlik' adımları, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz etki ediyor

Sputnik Türkiye

AK Parti için hazırlanan raporda Avrupa’nın güvenlik kaygılarıyla attığı adımların Türkiye-AB ilişkilerine etkileri soruldu. Seçmenin büyük çoğunluğu AB'nin... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T14:47+0300

2025-10-14T14:47+0300

2025-10-14T14:47+0300

türki̇ye

türkiye

ak parti

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063197450_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_26bd6c92a332b092acd1ecfaf9e0d1b9.jpg

Avrupalı siyasetçiler Rusya bahanesi ile güvenlik politikalarını gündeme getirmeye başladı. Batılı siyasetçiler attıkları bu adımla Avrupa’nın güvenlik yatırımlarını artırırken, toplumları üzerinde de baskıyı artırıyor. Avrupa’nın bu adımlarının Türkiye-AB ilişkilerine etkisi araştırıldı. AK Parti için hazırlanan çalışmada “Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye’ye etkileri” soruldu.Avrupa’nın güvenlik politikaları öncesinde de Türkiye’yi dışlayan adımları, Türkiye’nin AB üyeliği için bekletilmesi, AB Ülkelerinin Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamaları, dolaylı yaptırım politikalarını gibi adımlarıyla gergin ilerleyen ilişkilerin ne yönde evrileceği bu araştırma ile ortaya konulmaya çalışıldı.Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısı yaşamasının Türkiye ile ilişkilere etkisi sorulan seçmenlerin yüzde 45,1’i Türkiye ile AB arasında ilişkiler daha da geril, ekonomik ve diplomatik sorunlar artar yanıtını verdi. Yüzde 30.3’ü ise Avrupa devletlerinin bu adımları üzerine Türkiye’nin kendi dinamikleri ile hareket edebileceği yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların sadece 23,8’i Avrupa’nın güvenlik politikalarının olumlu etkileyeceği, Türkiye’nin daha güçlü bir güvenlik politikası geliştirmeye iteceği görüşünü belirtti.Avrupa kaynaklı güvenlik geriliminin ekonomik ve diplomatik maliyetleri yoluyla Türkiye’ye yansımasının güçlü olacağı görüşü öne çıktı. Özellikle iktidar bloğuna oy verdiğini ifade edenlerin bu görüşte olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ab-ulkelerinin-buyukelcileri-rus-petrolu-ithalatini-sonlandirma-planini-onay-icin-gonderdi-1100038329.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye, ak parti, ab