https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/kripto-para-piyasasi-tepe-taklak-olmustu-trumpin-oglu-barron-kripto-dunyasinda-servetini-150-milyon-1100168464.html

Kripto para piyasası tepe taklak olmuştu: Trump'ın oğlu Barron, kripto dünyasında servetini 150 milyon dolara çıkardı

Kripto para piyasası tepe taklak olmuştu: Trump'ın oğlu Barron, kripto dünyasında servetini 150 milyon dolara çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın oğlu Barron Trump, henüz 19 yaşında olmasına rağmen 150 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin gençleri arasında... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T11:33+0300

2025-10-14T11:33+0300

2025-10-14T11:33+0300

ekonomi̇

barron trump

donald trump

abu dabi

abd

florida

melania trump

fox & friends

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89e2864589e3a4962b0a10199b09f113.jpg

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın 19 yaşındaki oğlu Barron Trump, 150 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin gençlerinden biri haline geldi. Forbes’un haberine göre Barron, babasıyla birlikte kurduğu World Liberty Financial (WLFI) adlı kripto para şirketinden büyük kazanç sağladı.Trump ailesinin 2024 seçimlerinden iki ay önce kurduğu şirket, Trump’ın seçim zaferinin ardından değerini katladı. WLFI, token satışları, işlem ücretleri ve büyük yatırım fonlarından aldığı destekle kısa sürede 1.5 milyar dolarlık gelir elde etti. Barron Trump’ın bu gelirden yüzde 10 pay aldığı, yani yaklaşık 150 milyon dolar kazandığı belirtildi.Abu Dabi fonuyla milyar dolarlık anlaşmaŞirketin başarısında en dikkat çeken gelişme, Abu Dabi merkezli devlet fonu MGX ile yapılan 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması oldu. WLFI’nin token değerleri, yatırımcıların ilk yatırımlarının 15 katına kadar kazanç elde etmesiyle hızla yükseldi. Bu gelişmeler Barron Trump’ın servetinin katlanmasını sağladı.Trump imparatorluğunda genç bir yatırımcıBarron’un kazancı yalnızca kripto yatırımlarıyla sınırlı değil. Genç milyoner, Trump ailesine ait Florida ve New Jersey’deki gayrimenkullerden de hisse sahibi. Bu yatırımlar, Barron’un finansal geleceğini sağlamlaştıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.Babasının 7.3 milyar dolarlık serveti yanında Barron’un payı küçük görünse de, Trump ailesine yakın kaynaklar “Barron’un teknoloji ve dijital ekonomi konularında vizyoner bir bakışa sahip olduğunu” ifade ediyor.Melania Trump: Barron teknolojiye yön veren bir gençBarron’un teknolojiye olan ilgisi, annesi Melania Trump tarafından da sık sık dile getiriliyor. Fox & Friends programında konuşan Melania, oğlunun “teknoloji ve politika konularında olağanüstü bir bilgi birikimine sahip olduğunu” söyledi.“Gençler artık televizyon başında değil; tabletlerde, telefonlarda. Barron bunu çok iyi anlıyor ve babasına bile tavsiyeler veriyor,” dedi.Melania Trump ayrıca, oğlunun New York Üniversitesi’ndeki ilk yılına başladığını belirterek, “O artık kendi kararlarını vermeyi öğreniyor, biz de ona bu özgürlüğü tanıyoruz” ifadelerini kullandı.Barron Trump kimdir?2006 doğumlu Barron William Trump, Trump ailesinin en genç üyesi. 1,98 metrelik boyu ve dijital yatırımlara olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Kamuoyu önüne nadiren çıkan Barron, genç yaşına rağmen finans ve kripto piyasasında adını duyurmayı başardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dunya-markalarina-uretim-yapiyordu-tekstil-firmasi-iflas-etti-1100166364.html

abu dabi

abd

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barron trump, donald trump, abu dabi, abd, florida, melania trump, fox & friends, haberler