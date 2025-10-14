https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/konyada-isci-servisiyle-otomobil-carpisti-18-yarali-1100186817.html

Konya'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Konya'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle bir otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 3 kişi burada yapılan ilk... 14.10.2025

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle otomobil çarpıştı.Kazada 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

