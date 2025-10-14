https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/kara-yolunda-5g-destekli-akilli-ulasim-altyapisi-icin-pilot-calisma-basladi-1100174868.html
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot çalışma başladı
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot çalışma başladı
Sputnik Türkiye
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için İstanbul'da pilot bölgede çalışmalar tamamlandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T13:51+0300
2025-10-14T13:51+0300
2025-10-14T13:51+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
i̇stanbul havalimanı
5g
akıllı yol uygulaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1e/1058129748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9bb59cca4a3e988977ece47ac6f641fd.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısının sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini kaydetti. Sistem yolu kullananlara anında bilgi verecekTürkiye'yi yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyede-5g-donemi-basliyor-neler-degisecek-1098667188.html
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1e/1058129748_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ef595b8d6b92103d9db10ab2880b03c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, 5g, akıllı yol uygulaması
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, 5g, akıllı yol uygulaması
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot çalışma başladı
Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için İstanbul'da pilot bölgede çalışmalar tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısının sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini kaydetti.
Sistem yolu kullananlara anında bilgi verecek
Türkiye'yi yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" diye konuştu.