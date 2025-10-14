https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/kara-yolunda-5g-destekli-akilli-ulasim-altyapisi-icin-pilot-calisma-basladi-1100174868.html

Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için pilot çalışma başladı

Kara yolunda 5G destekli akıllı ulaşım altyapısı için İstanbul'da pilot bölgede çalışmalar tamamlandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısının sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini kaydetti. Sistem yolu kullananlara anında bilgi verecekTürkiye'yi yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek" diye konuştu.

