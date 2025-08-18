https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/turkiyede-5g-donemi-basliyor-neler-degisecek-1098667188.html

Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Neler değişecek?

Türkiye, uzun süredir testleri yapılan 5G teknolojisine geçiş için hazırlıklarını tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete başlaması için artık çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak 5G altyapısı kullanıma sunulacak.5G nedir, ne sağlayacak?5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi anlamına geliyor. 4G’den farklı olarak sadece daha hızlı internet sunmuyor; düşük gecikme süresi, yüksek kapasite ve aynı anda çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajlar sağlıyor. Özellikle otonom araçlar, yapay zekâ uygulamaları ve akıllı şehir projeleri için kritik öneme sahip.İnternet ne kadar hızlanacak?Uzmanlara göre 5G internet hızı, 4G’ye kıyasla yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak. 4G’de ortalama 100 Mbps hız alınırken, 5G ile bu rakam 1 Gbps’nin üzerine çıkabilecek. Bu da bir filmi saniyeler içinde indirme imkânı sağlayacak.Dünyada hangi ülkeler 5G’ye geçti?Dünya genelinde ilk 5G kullanımı 2019 yılında Güney Kore’de başladı. Ardından ABD, Çin, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler 5G’ye geçiş yaptı. Bugün itibarıyla 60’tan fazla ülke vatandaşlarına 5G hizmeti sunuyor.6G teknolojisi var mı?Henüz dünyada resmi olarak 6G teknolojisi kullanan bir ülke bulunmuyor. Ancak Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler 6G üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. İlk 6G denemelerinin 2030’lu yıllarda yapılması bekleniyor.Türkiye için ne anlama geliyor?Türkiye’nin 5G’ye geçmesiyle birlikte hem bireysel kullanıcılar çok daha hızlı internet deneyimi yaşayacak hem de sanayi, sağlık ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde dijitalleşme süreci hız kazanacak. Uzmanlara göre bu adım, Türkiye’nin dijital dönüşümünde dönüm noktası olacak.

