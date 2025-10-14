https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/imf-2025-kuresel-buyume-tahminini-yukseltti-turkiye-tahmini-de-yuzde-35e-cikti-1100178991.html

IMF, 2025 küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye tahmini de yüzde 3.5’e çıktı

IMF, 2025 küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye tahmini de yüzde 3.5’e çıktı

Uluslararası Para Fonu (IMF), salı günü yayımladığı raporda, 2025 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye, Türkiye 2025 büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 3.5’e yükseltti. Detaylar haberde...

IMF, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘gümrük vergisi politikalarından kaynaklanan ekonomik etkinin beklenenden daha hafif olduğunu’ belirtirken, önümüzdeki döneme ilişkin risklere de dikkat çekti.Son gerilim öncesinde hazırlandıIMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook - WEO) raporuna göre son ABD-Çin gümrük vergisi gerilimi öncesinde hazırlanan bu tahmin, 2025 yılı için küresel büyüme öngörüsü Temmuz ayındaki yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye çıkarıldı. 2026 yılı için öngörü ise yüzde 3.1’de sabit tutuldu.‘Şokun etkisi sınırlı’IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, raporun yayımlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “İyi haber şu ki, ticaret şokunun büyüme üzerindeki etkisi şu ana kadar sınırlı” dedi.Türkiye tahminleri nasıl? IMF, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3.5'e yükseltti.Raporda belirtilen riskler neler?Raporda, ticaret politikalarındaki belirsizliğin, ülkeler arasında açık, öngörülebilir ve kalıcı anlaşmaların bulunmamasından ötürü yüksek seviyesini koruduğu belirtildi. Ayrıca, tartışmaların artık vergilerin oranlarından çok, bu önlemlerin fiyatlar, yatırımlar ve tüketim üzerindeki etkilerine odaklanmaya başladığı vurgulandı.Daha korumacı ticaret adımlarının ekonomik faaliyetler ve fiyatlar üzerindeki etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edilen raporda, 2025’in ilk yarısında küresel büyümenin dirençli bir seyir izlediği aktarıldı.Enflasyon cephesinde ise karmaşık bir tabloya dikkat çekilerek, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun küresel ölçekte hafif artış gösterdiği kaydedildi.'Küresel ekonomi parçalı bir yapıya evriliyor'Raporda ayrıca, korumacı politikaların olumsuz etkilerinin görünür hale gelmeye başladığına dair artan göstergelere işaret edildi ve ticaret politikalarındaki belirsizliğin 2025 ve 2026 boyunca da yüksek seviyelerde seyretmesinin öngörüldüğü belirtildi.Son olarak, küresel ekonominin giderek daha parçalı bir yapıya evrildiği, bu durumun da genel ekonomik görünüme yönelik riskleri artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

