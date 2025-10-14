Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/gazzede-evlerine-donen-filistinliler-burada-gordugum-sey-tam-bir-yikim-1100158888.html
Gazze'de evlerine dönen Filistinliler: 'Burada gördüğüm şey tam bir yıkım'
Gazze'de evlerine dönen Filistinliler: 'Burada gördüğüm şey tam bir yıkım'
Sputnik Türkiye
Ateşkes sağlanıp bombardımanlara son verilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sığınmacılar evlerine dönüyor. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T13:49+0300
2025-10-14T13:49+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100158733_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ee4379017311df112ea7c8b97a8d0ae.jpg
Ancak çoğu durumda geri dönecek bir yerleri yok, zira evler ve altyapı tamamen yıkılmış durumda. Sputnik, bölgede olup bitenleri izliyor.
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor
Sputnik Türkiye
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor
2025-10-14T13:49+0300
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100158733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dca6ee6e64ec982a09889f5bc0cc801e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, видео
vi̇deo, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, видео

Gazze'de evlerine dönen Filistinliler: 'Burada gördüğüm şey tam bir yıkım'

13:49 14.10.2025
© Sputnik / Ajwad JradatGazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor
Gazze'ye dönen Filistinliler evlerinin yerine enkaz buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abone ol
Ateşkes sağlanıp bombardımanlara son verilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sığınmacılar evlerine dönüyor.
Ancak çoğu durumda geri dönecek bir yerleri yok, zira evler ve altyapı tamamen yıkılmış durumda.
Sputnik, bölgede olup bitenleri izliyor.
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала