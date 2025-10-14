https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/gazzede-evlerine-donen-filistinliler-burada-gordugum-sey-tam-bir-yikim-1100158888.html
Gazze'de evlerine dönen Filistinliler: 'Burada gördüğüm şey tam bir yıkım'
Gazze'de evlerine dönen Filistinliler: 'Burada gördüğüm şey tam bir yıkım'
Ateşkes sağlanıp bombardımanlara son verilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sığınmacılar evlerine dönüyor. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Ancak çoğu durumda geri dönecek bir yerleri yok, zira evler ve altyapı tamamen yıkılmış durumda. Sputnik, bölgede olup bitenleri izliyor.
Sputnik, bölgede olup bitenleri izliyor.