Fransa’da hükümeti kurtarma hamlesi: Emeklilik reformu donduruluyor

Sputnik Türkiye

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, emeklilik yaşını yükselten tartışmalı yasayı 2027’deki bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar dondurmayı planladığını açıkladı. Lecornu’yu perşembe günü güven oylaması bekliyor.

Karar, Lecornu’nun göreve yeni başlayan 'hükümetini düşürmekle tehdit eden muhalefetteki Sosyalist Parti için büyük bir zafer olarak' değerlendiriliyor.Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini açıkladı.Lecornu konuşmasında, “Askıya alma bir fırsat olmalı. Emeklilik meselesini tartışmak sadece mali bir denklem değildir. Bu, sosyal sözleşmemizin temel bir parçasıdır. Ve bu sözleşmenin de yenilenmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.İlk hükümeti çökmüştüFransa’nın geçen hafta sadece 14 saat süren ilk hükümetinin çöküşüyle başlayan siyasi kaosa daha da sürüklenip sürüklenmeyeceğini belirleyecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lecornu’yu cuma günü yeniden atamış, Lecornu da pazar günü yeni kabinesini oluşturmak için ikinci kez girişimde bulunmuştu.Perşembe günü güven oylaması varLecornu’nun ikinci hükümeti de düşerse, bu durum bir yıl içinde çöken dördüncü hükümet anlamına gelecek ve Macron’un çıkmazı aşmak için parlamentoyu feshetme olasılığını ciddi biçimde artıracak.Eylül ayında yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet olmuştu.

