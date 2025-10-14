https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/fko-icra-kurulu-uyesi-salihi-trump-iki-devletli-cozum-konusunu-dile-getirmedi-1100177809.html

FKÖ İcra Kurulu Üyesi Salihi: Trump iki devletli çözüm konusunu dile getirmedi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Kurulu Üyesi Salihi, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu seyahati sırasında İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm konusuna... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Kurulu Üyesi Bessam es-Salihi, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu seyahati sırasında çatışmaya iki devletli çözüm konusuna değinmediğini ifade etti."Ateşkesin önemine ve İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı planlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirdiği soykırımı durdurmuş olmasına rağmen, bunun bölgede barış anlamına geldiğine dair insanları ikna etme çabasının yanlış olduğu anlaşılmalı” diyen Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:Salihi, “Trump muhtemelen İsrail hükümetiyle, tüm görüşmelerin yalnızca Gazze Şeridi ve sunduğu planın çerçevesiyle ilgili olacağı, Batı Şeria konusunun ise İsrail işgalinin kontrolünde kalacağı ve bu alanda Tel Aviv ile ek anlaşmalara varılacağı konusunda anlaştığı için bu konuya özellikle değinmedi” ifadelerini kullandı.Amerikan yönetiminin hala iki devletli çözüm fikrini kabul etmekten çok İsrail'in tutumuna siyasi olarak daha yakın durduğuna dikkat çeken Salihi, “Bu nedenle Mısır'ın tutumunun yanı sıra Arap açılımı ve Suudi Arabistan ile Fransa'nın önerdiği planın yakından takibine devam edilmesi, böylece bölgede barışa yönelik siyasi yaklaşımın Trump'ın taraflı planına değil, bu kavrama dayandırılması büyük önem taşıyor” vurgusunu yaptı.Filistinli yetkili, “Trump'ın planı, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için iki devletli çözüm stratejisinin önüne geçmemesi gereken kısmi bir yaklaşımdır” diye konuştu.

