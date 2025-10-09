https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/lubnan-ve-israil-medyasi-paylasti-hamas-ateskes-anlasmasini-kabul-etti-1100039965.html

Trump duyurdu: İsrail ve Hamas anlaşmayı imzaladı

Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını imzaladığını duyurdu 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T01:53+0300

2025-10-09T01:53+0300

2025-10-09T01:58+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

hamas

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg

İsrail Kanalı 12 "Hamas şartları kabul etti ve Beyaz Saray kararı yakında duyuracak" bilgisini verdi.Kanal 12, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde "Anlaşma bugün imzalanacak ve ilk rehineler cumartesi veya pazar günü serbest bırakılacak" ifadelerine yer verdi.Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalının kaynaklarından aktardığına göre ise İsrail ile Hamas arasında Kahire saatiyle öğlen 12.00'de ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.Filistinli bir kaynağın El Cezire'ye yaptığı açıklamaya göre rehine takası listelerinde ilerleme kaydedildi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından savaşa geri dönülmeyeceği garanti altına alındı.İsrail medyasından Kanal 13, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak şu bilgiyi paylaştı:

i̇srail

2025

i̇srail, hamas, ortadoğu