Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump duyurdu: İsrail ve Hamas anlaşmayı imzaladı
Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını imzaladığını duyurdu 09.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Kanalı 12 "Hamas şartları kabul etti ve Beyaz Saray kararı yakında duyuracak" bilgisini verdi.Kanal 12, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde "Anlaşma bugün imzalanacak ve ilk rehineler cumartesi veya pazar günü serbest bırakılacak" ifadelerine yer verdi.Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalının kaynaklarından aktardığına göre ise İsrail ile Hamas arasında Kahire saatiyle öğlen 12.00'de ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.Filistinli bir kaynağın El Cezire'ye yaptığı açıklamaya göre rehine takası listelerinde ilerleme kaydedildi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından savaşa geri dönülmeyeceği garanti altına alındı.İsrail medyasından Kanal 13, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak şu bilgiyi paylaştı:
Trump duyurdu: İsrail ve Hamas anlaşmayı imzaladı

01:53 09.10.2025 (güncellendi: 01:58 09.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını imzaladığını duyurdu
İsrail Kanalı 12 "Hamas şartları kabul etti ve Beyaz Saray kararı yakında duyuracak" bilgisini verdi.Kanal 12, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde "Anlaşma bugün imzalanacak ve ilk rehineler cumartesi veya pazar günü serbest bırakılacak" ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalının kaynaklarından aktardığına göre ise İsrail ile Hamas arasında Kahire saatiyle öğlen 12.00'de ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.
Filistinli bir kaynağın El Cezire'ye yaptığı açıklamaya göre rehine takası listelerinde ilerleme kaydedildi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından savaşa geri dönülmeyeceği garanti altına alındı.
İsrail medyasından Kanal 13, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak şu bilgiyi paylaştı:

"Nihayet tüm temel ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak hala koordine edilmesi gereken bazı küçük ayrıntılar var. Başkan Trump'ın açıklamasını bekliyoruz"

