https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/fifa-baskani-infantino-gazze-baris-zirvesine-neden-katildi-1100164466.html
FIFA Başkanı Infantino, Gazze Barış Zirvesi'ne neden katıldı?
FIFA Başkanı Infantino, Gazze Barış Zirvesi'ne neden katıldı?
Sputnik Türkiye
Mısır’da düzenlenen Gazze barış zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında duran Gianni Infantino’yu görenler şaşırdı. FIFA Başkanı Infantino, dün Mısır'da... 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T08:55+0300
2025-10-14T08:55+0300
2025-10-14T08:55+0300
spor
donald trump
gianni infantino
gazze
fifa
i̇srail
mısır
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100164518_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_141f44ad429d55fa3fe3f18e84b76140.jpg
FIFA Başkanı, ABD Başkanı Trump ile kurduğu dostluk ve İsrail’in turnuvalardan men edilmesine verdiği karşılıkla İsrail-Hamas çatışmasına giderek daha fazla dahil olmuş durumda. "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez" diyen Infantino, bu sözlerine karşılık dün uluslararası jeopolitik gündemin kalbinin attığı Mısır'daki Gazze Zirvesi'ne katıldı.Infantino'nun katılımı sosyal medyada da dikkat çekerken, küresel bir spor kuruluşunun başkanının neden yüksek profilli bir siyasi zirveye dahil olduğu sorgulandı.İsrail'in turnuvalardan men edilmesi çağrıları artmıştı Geçen hafta, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrıları artarken Infantino'nun dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Zirvesi'nde Trump'la yakınlığı dikkatleri çekti. Infantino, Trump'ın kendisini davet ettiğini söyledi.'FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez'ABD'nin gelecek yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması öncesinde 'güçlü bir bağ kurduğu' Trump'ın rolünden övgüyle söz eden Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile 4 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Infantino şunları kaydetmişti:"Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor" diyen Infantino, dün şu açıklamayı yaptı:Neden Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde olduğu konusunda Infantino, şu açıklamayı yaptı: Dünya Kupası 2026 finalleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/infantino-israilin-men-edilmesi-cagrisina-yanit-verdi-fifa-jeopolitik-sorunlari-cozemez-1099895335.html
gazze
i̇srail
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100164518_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_5c664994b6679040f22a25210f0d1433.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
infantino gazze zirvesi, infantino trump dostluğu, infantino neden zirvede, fifa jeopolitik rolü, infantino gazze futbol altyapısı, infantino filistin desteği, gazze barış zirvesi infantino, infantino trump nobel barış ödülü, fifa orta doğu barışı
infantino gazze zirvesi, infantino trump dostluğu, infantino neden zirvede, fifa jeopolitik rolü, infantino gazze futbol altyapısı, infantino filistin desteği, gazze barış zirvesi infantino, infantino trump nobel barış ödülü, fifa orta doğu barışı
FIFA Başkanı Infantino, Gazze Barış Zirvesi'ne neden katıldı?
Mısır’da düzenlenen Gazze barış zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında duran Gianni Infantino’yu görenler şaşırdı. FIFA Başkanı Infantino, dün Mısır'da düzenlenen Gazze Barış Zirvesi'ne neden katıldı?
FIFA Başkanı, ABD Başkanı Trump ile kurduğu dostluk ve İsrail’in turnuvalardan men edilmesine verdiği karşılıkla İsrail-Hamas çatışmasına giderek daha fazla dahil olmuş durumda. "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez" diyen Infantino, bu sözlerine karşılık dün uluslararası jeopolitik gündemin kalbinin attığı Mısır'daki Gazze Zirvesi'ne katıldı.
Infantino'nun katılımı sosyal medyada da dikkat çekerken, küresel bir spor kuruluşunun başkanının neden yüksek profilli bir siyasi zirveye dahil olduğu sorgulandı.
İsrail'in turnuvalardan men edilmesi çağrıları artmıştı
Geçen hafta, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrıları artarken Infantino'nun dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Zirvesi'nde Trump'la yakınlığı dikkatleri çekti. Infantino, Trump'ın kendisini davet ettiğini söyledi.
'FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez'
ABD'nin gelecek yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması öncesinde 'güçlü bir bağ kurduğu' Trump'ın rolünden övgüyle söz eden Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile 4 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Infantino şunları kaydetmişti:
"FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz."
"Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor" diyen Infantino, dün şu açıklamayı yaptı:
"Birlik, Avrupa Futbol Kulüpleri Genel Kurulu'ndaki tartışmaların gerçekten de kilit konularından biriydi ve doğrudan futbolla ilgili olmasa da, Orta Doğu'daki bu cesaret verici gelişmeler hakkındaki haberleri duyduğumda ne kadar memnun olduğumu belirterek konuşmama başlamak zorundaydım."
Neden Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde olduğu konusunda Infantino, şu açıklamayı yaptı:
"Gazze'de, Filistin'de elbette tüm futbol tesislerinin yeniden inşasına yardımcı olacağız. Filistin Futbol Federasyonu ile birlikte ülkenin her köşesine futbolu geri getirmeye yardımcı olacağız.
Futbol topları getireceğiz, sahalar inşa edeceğiz, eğitmenler getireceğiz, yarışmalar düzenleyeceğiz ve Filistin'de futbol altyapısının yeniden inşasına yardımcı olmak için bir fon oluşturacağız."
Dünya Kupası 2026 finalleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek.