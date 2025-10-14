https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/fifa-baskani-infantino-gazze-baris-zirvesine-neden-katildi-1100164466.html

FIFA Başkanı Infantino, Gazze Barış Zirvesi'ne neden katıldı?

Mısır'da düzenlenen Gazze barış zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında duran Gianni Infantino'yu görenler şaşırdı. FIFA Başkanı Infantino, dün Mısır'da... 14.10.2025

FIFA Başkanı, ABD Başkanı Trump ile kurduğu dostluk ve İsrail’in turnuvalardan men edilmesine verdiği karşılıkla İsrail-Hamas çatışmasına giderek daha fazla dahil olmuş durumda. "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez" diyen Infantino, bu sözlerine karşılık dün uluslararası jeopolitik gündemin kalbinin attığı Mısır'daki Gazze Zirvesi'ne katıldı.Infantino'nun katılımı sosyal medyada da dikkat çekerken, küresel bir spor kuruluşunun başkanının neden yüksek profilli bir siyasi zirveye dahil olduğu sorgulandı.İsrail'in turnuvalardan men edilmesi çağrıları artmıştı Geçen hafta, İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrıları artarken Infantino'nun dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze Zirvesi'nde Trump'la yakınlığı dikkatleri çekti. Infantino, Trump'ın kendisini davet ettiğini söyledi.'FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez'ABD'nin gelecek yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması öncesinde 'güçlü bir bağ kurduğu' Trump'ın rolünden övgüyle söz eden Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile 4 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Infantino şunları kaydetmişti:"Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor" diyen Infantino, dün şu açıklamayı yaptı:Neden Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde olduğu konusunda Infantino, şu açıklamayı yaptı: Dünya Kupası 2026 finalleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek.

gazze

i̇srail

mısır

2025

