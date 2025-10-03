https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/infantino-israilin-men-edilmesi-cagrisina-yanit-verdi-fifa-jeopolitik-sorunlari-cozemez-1099895335.html
Infantino, İsrail'in men edilmesi çağrısına yanıt verdi: 'FIFA, jeopolitik sorunları çözemez'
Infantino, İsrail'in men edilmesi çağrısına yanıt verdi: 'FIFA, jeopolitik sorunları çözemez'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlardan men edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Avrupa...
Zürih’te yapılan FIFA Konseyi toplantısında İsrail resmi gündem maddesi olmasa da tartışmaların odağı oldu.FIFA Başkanı Infantino, toplantı sonrasında Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub'le özel bir görüşme gerçekleştirdi ancak İsrail’e yaptırım konusunda net bir adım atmadı. “FIFA, jeopolitik sorunları çözemez” diyen Infantino, “Ama dünya çapında futbolu birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerleriyle öne çıkarmak zorundadır” ifadelerini kullandı.Norveç ve Türkiye federasyonları, UEFA’dan İsrail’in askıya alınmasını talep ederken, Almanya ve İsrail bu duruma karşı çıkmıştı.
i̇srail
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze’de yaşananlar nedeniyle İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlardan men edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Avrupa federasyonlarından gelen baskılara rağmen Infantino, FIFA'nın jeopolitik sorunları çözemeyeceğini açıkladı.
Zürih’te yapılan FIFA Konseyi toplantısında İsrail resmi gündem maddesi olmasa da tartışmaların odağı oldu.
FIFA Başkanı Infantino, toplantı sonrasında Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub'le özel bir görüşme gerçekleştirdi ancak İsrail’e yaptırım konusunda net bir adım atmadı. “FIFA, jeopolitik sorunları çözemez” diyen Infantino, “Ama dünya çapında futbolu birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerleriyle öne çıkarmak zorundadır” ifadelerini kullandı.
Norveç ve Türkiye federasyonları, UEFA’dan İsrail’in askıya alınmasını talep ederken, Almanya ve İsrail bu duruma karşı çıkmıştı.