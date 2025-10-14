https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/fetonun-hava-kuvvetlerindeki-mahrem-imamlarina-operasyon-1100165824.html
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' imamlarına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' imamlarına operasyon
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzafa 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T09:39+0300
2025-10-14T09:39+0300
2025-10-14T09:39+0300
türki̇ye
hava kuvvetleri komutanlığı
fetö
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ca6fb01e937b6cdd1695a768837071.jpg
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında 5'i hala görevde 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 6'sının mahrem imam olduğu belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.Mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildiŞüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/istanbul-merkezli-feto-sorusturmasi-5-doktor-tutuklandi-1099971429.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c5023067099da687e4b35ffd88450bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava kuvvetleri komutanlığı, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, ankara
hava kuvvetleri komutanlığı, fetö, cumhuriyet başsavcılığı, ankara
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' imamlarına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzafa 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında 5'i hala görevde 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 6'sının mahrem imam olduğu belirtiliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi
Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.