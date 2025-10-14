Türkiye
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' imamlarına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki 'mahrem' imamlarına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzafa 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında 5'i hala görevde 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 6'sının mahrem imam olduğu belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.Mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildiŞüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzafa 16 kişi hakkında gözaltına kararı verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında 5'i hala görevde 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 6'sının mahrem imam olduğu belirtiliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
