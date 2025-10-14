Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/chpli-eski-nilufer-belediye-baskani-turgay-erdem-tutuklandi-1100165138.html
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T09:12+0300
2025-10-14T09:12+0300
türki̇ye
türkiye
turgay erdem
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100080464_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_66feb4569eea54b8f1858ec8a8acfd72.jpg
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı.Turgay Erdem neden tutuklandı?Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.Nilüfer Belediyesi'ne operasyonMahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.Eşi serbest bırakıldıTurgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rusvet-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-eski-nilufer-belediye-baskani-erdem-ile-20-supheli-adliyede-1100148866.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100080464_102:0:1061:719_1920x0_80_0_0_f9fb42bce020955ce639cf9557bf80a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
turgay erdem, turgay erdem neden tutuklandı, turgay erdem tutuklandı
turgay erdem, turgay erdem neden tutuklandı, turgay erdem tutuklandı

CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

09:12 14.10.2025
Turgay Erdem
Turgay Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
Abone ol
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı.

Turgay Erdem neden tutuklandı?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi'ne operasyon

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.

Eşi serbest bırakıldı

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.
Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
TÜRKİYE
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede
Dün, 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала