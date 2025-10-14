https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/chpli-eski-nilufer-belediye-baskani-turgay-erdem-tutuklandi-1100165138.html
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı
Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı.Turgay Erdem neden tutuklandı?Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.Nilüfer Belediyesi'ne operasyonMahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.Eşi serbest bırakıldıTurgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
