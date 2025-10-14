https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/chpli-eski-nilufer-belediye-baskani-turgay-erdem-tutuklandi-1100165138.html

CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T09:12+0300

2025-10-14T09:12+0300

2025-10-14T09:12+0300

türki̇ye

türkiye

turgay erdem

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100080464_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_66feb4569eea54b8f1858ec8a8acfd72.jpg

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı.Turgay Erdem neden tutuklandı?Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.Nilüfer Belediyesi'ne operasyonMahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.Eşi serbest bırakıldıTurgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rusvet-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-eski-nilufer-belediye-baskani-erdem-ile-20-supheli-adliyede-1100148866.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turgay erdem, turgay erdem neden tutuklandı, turgay erdem tutuklandı