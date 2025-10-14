Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü
Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılımının ardından Türkiye'ye geri döndü. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T01:32+0300
2025-10-14T01:33+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de geldi.
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü

01:32 14.10.2025 (güncellendi: 01:33 14.10.2025)
© AA / Mustafa HatipoğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'daki temaslarını tamamlayarak döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'daki temaslarını tamamlayarak döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılımının ardından Türkiye'ye geri döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de geldi.
