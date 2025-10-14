https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cumhurbaskani-erdogan-misirdaki-temaslarinin-ardindan-turkiyeye-dondu-1100162643.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü
Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılımının ardından Türkiye'ye geri döndü. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü
01:32 14.10.2025 (güncellendi: 01:33 14.10.2025)
Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılımının ardından Türkiye'ye geri döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de geldi.