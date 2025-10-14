https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinden-avrupaya-kuzey-deniz-yolu-uzerinden-ilk-transit-sefer-gerceklestirildi-1100165956.html
Çin’den Avrupa’ya: Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk transit sefer gerçekleştirildi
2025-10-14T09:44+0300
2025-10-14T09:44+0300
2025-10-14T09:41+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044174203_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_87ad0626649eee5b9f7d7003e29ac401.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk transit seferin gerçekleştirildiğini duyurdu.Rosatom’dan yapılan açıklamada, “23 Eylül 2025'te Ningbo limanından yola çıkan, Kuzey Deniz Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya yapılan tarihteki ilk konteyner nakliyesi 13 Ekim 2025'te İngiltere’nin Feliksmouth limanına ulaştı” ifadesine yer verildi.Tarihi sefer, Kuzey Deniz Yolu'nun Avrupa ve Asya arasında sürdürülebilir bir lojistik kanalı olarak potansiyelini geliştirme yolunda atılan bir adım daha olduğunu belirten Rosatom, bu adımın, mevcut rotaları tamamlayacak ve küresel ticaretin büyümesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.Toplam ağırlığı yaklaşık 25 bin ton olan konteynerlerini taşıyan gemi, 1 Ekim'de Kuzey Deniz Yolu'na girdi. Gemi, Felixstowe limanında yükünü boşalttıktan sonra diğer Avrupa limanlarına doğru yola çıkacak.Açıklamada, “Rusya'nın Arktik bölgesinden geçen yolculuk 20 gün sürdü. Bu da geleneksel güney rotalara kıyasla neredeyse iki kat daha kısa bir süre” dendi.Kuzey Deniz Yolu, Avrasya’nın batısı ile Asya-Pasifik bölgesi arasındaki en kısa deniz yolu ve tarihsel olarak Rusya'nın ulusal ulaşım arterisi olarak hizmet veriyor. Yolun uzunluğu yaklaşık 5 bin 600 kilometre. Rosatom'un verdiği bilgiye göre, 2024 yılında Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo ağırlığı bir önceki yıla göre 1 milyon 600 bin ton artarak yaklaşık 37 milyon 900 bin tona ulaştı ve yeni rekora imza attı.
