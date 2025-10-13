Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rusvet-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-eski-nilufer-belediye-baskani-erdem-ile-20-supheli-adliyede-1100148866.html
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede
Sputnik Türkiye
Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T15:44+0300
2025-10-13T15:44+0300
türki̇ye
bursa
nilüfer
turgay erdem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100148649_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_b1205f9e7b86fb684b80212373d51860.jpg
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.Turgay Erdem adliyeye sevk edildiBursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan Erdem ve 20 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.Eşi ve kayınbiraderi de gözaltındaTurgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye getirildi.Bu arada aranan şüphelilerden birinin, yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa merkezli 3 ilde 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/bursada-rusvet-operasyonunda-21-gozalti-eski-belediye-baskani-turgay-erdem-de-var-1100080655.html
türki̇ye
bursa
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100148649_880:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c0e5f4798739f87187fd9c247b1a0563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nilüfer belediye başkanı turgay erdem ile 20 şüpheli adliyede
nilüfer belediye başkanı turgay erdem ile 20 şüpheli adliyede

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede

15:44 13.10.2025
© Fatih ÇapkınRüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© Fatih Çapkın
Abone ol
Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgay Erdem adliyeye sevk edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan Erdem ve 20 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Eşi ve kayınbiraderi de gözaltında

Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye getirildi.
Bu arada aranan şüphelilerden birinin, yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa merkezli 3 ilde 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
Turgay Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
TÜRKİYE
Bursa'da rüşvet operasyonunda 21 gözaltı: Eski belediye başkanı Turgay Erdem de var
10 Ekim, 11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала