Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 20 şüpheli adliyede
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.Turgay Erdem adliyeye sevk edildiBursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan Erdem ve 20 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.Eşi ve kayınbiraderi de gözaltındaTurgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye getirildi.Bu arada aranan şüphelilerden birinin, yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa merkezli 3 ilde 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.
Turgay Erdem adliyeye sevk edildi
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan Erdem ve 20 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.
Eşi ve kayınbiraderi de gözaltında
Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 21 şüpheli adliyeye getirildi.
Bu arada aranan şüphelilerden birinin, yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa merkezli 3 ilde 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.